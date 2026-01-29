Hernán Barcos revela qué jugadores le gustaría tener en FC Cajamarca: Figuras de Alianza Lima y Sporting Cristal

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fichaje de Hernán Barcos a FC Cajamarca dio que hablar desde el primer momento. El 'Pirata' no solo se comprometió a jugar por todo el 2026, sino que también participó activamente en la conformación del plantel cajamarquino. Durante una entrevista, reveló sus deseos de contar con figuras de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Dos futbolistas en la mira de Barcos

El delantero de 41 años no se limitó a ser solo jugador; asumió un rol como gerente deportivo y se involucró en la llegada de varios exjugadores de Alianza Lima, como Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez y Pablo Lavandeira, quienes se sumaron al recién ascendido.

Barcos también confesó sin problemas a qué jugadores desearía sumar como refuerzos en su equipo. "Yo me traería a 'Billy' Viscarra, por su seguridad, por todo lo que representa, y a Yoshimar Yotún", declaró en conversación con L1 Max.

Incluso, no tuvo problema en resaltar las cualidades de Yoshimar Yotún: "Es un jugador que te maneja todo el mediocampo, te maneja todo el equipo, sabe cuándo atacar, cuándo defender. Siempre bien posicionado, recibe la pelota siempre entre líneas a las espaldas de los volantes".

"Cuando se tira para atrás, te limpia el juego. Es un jugador excepcional que, cuando él está bien, el equipo funciona de otra manera", añadió.

Hernán Barcos habla de Alianza Lima

En la misma entrevista, Hernán Barcos evitó profundizar en los motivos de su salida de Alianza Lima, considerando que "el club atraviesa otra situación y espero que le vaya bien, que logre salir de este momento".

El delantero argentino se mostró respetuoso con su exequipo y pidió a la hinchada blanquiazul seguir apoyando al club pese a los problemas extradeportivos que enfrenta la institución.

"Prefiero enfocarme en el presente y en lo que viene, principalmente por respeto a la hinchada de Alianza. Hoy el club atraviesa otra situación y considero mejor no referirme al pasado", agregó.

Debut de Hernán Barco con FC Cajamarca

Hernán Barcos debutará oficialmente con FC Cajamarca este sábado 31 de enero a las 3:15 p. m. frente a Juan Pablo II. La hinchada está emocionadísima, esperando que el 'Pirata' haga sentir su experiencia y liderazgo desde el primer minuto.

Así, Hernán Barcos no solo jugará en FC Cajamarca, sino que también participa activamente en la conformación del equipo. Además, confesó que le gustaría sumar a Billy Viscarra de Alianza Lima y Yoshimar Yotún de Sporting Cristal como refuerzos.