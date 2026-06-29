Ignacio Buse consigue su primer triunfo en Grand Slams y el primero de un peruano en Wimbledon en 32 años

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse volvió a escribir una página importante para el deporte peruano. El tenista nacional debutó con una resonante victoria en Wimbledon 2026 y avanzó a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada, resultado que confirma su notable crecimiento en el circuito profesional.

Con una exhibición que mezcló la madurez de un veterano y la frescura de su juventud, el tenista nacional superó en la primera ronda al estadounidense Emilio Nava por parciales de 7-6(3), 3-6, 7-5 y un contundente 6-0, desatando la euforia de los aficionados que esperaban este momento.

La actuación del deportista peruano no solo tuvo valor por el resultado, sino también por la forma en que afrontó el encuentro. Buse mostró solidez desde el fondo de la cancha, confianza en los momentos decisivos y la capacidad para sostener la presión propia de un debut en Wimbledon.

¡𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲, '𝗡𝗮𝗰𝗵𝗼'! 𝗕𝘂𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗪𝗶𝗺𝗯𝗹𝗲𝗱𝗼𝗻 🎾🇵🇪



¡El Perú está contigo! Ignacio Buse (34 ATP) arrancó con una gran victoria en Wimbledon al imponerse por 3 sets a 1 (7-6, 3-6, 7-5 y 6-0) al estadounidense Emilio Nava... pic.twitter.com/jWpaFBIzBE — ipdperu (@ipdperu) June 29, 2026

El mejor momento de su carrera

El joven peruano logró imponerse en su estreno sobre el césped londinense y obtuvo su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam, un logro que representa un hito tanto en su carrera como para el tenis peruano. El triunfo también le permite mantenerse con vida en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

El avance a la segunda ronda llega en medio del mejor año profesional de Ignacio Buse. El tenista peruano ha logrado importantes ascensos en el ranking ATP y ha conseguido consolidarse dentro del circuito internacional gracias a una serie de buenos resultados durante la temporada.

Su crecimiento le ha permitido competir de igual a igual frente a jugadores con mayor experiencia y convertirse en la principal raqueta nacional. A sus 22 años, el limeño se ha transformado en una de las mayores promesas del tenis sudamericano y en el principal referente del recambio generacional peruano.

Además, la victoria en Londres representa su primer triunfo en el cuadro principal de un Grand Slam, una meta que muchos tenistas tardan varios años en alcanzar.

Peru's tennis star 💫



Ignacio Buse wins his first round match to claim his first win at Wimbledon. pic.twitter.com/NYo98pWM7L — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

El próximo desafío en Wimbledon

Desde que Jaime Yzaga celebrara por última vez en las canchas londinenses en la temporada de 1994, ningún representante de la blanquirroja había conseguido festejar en el cuadro individual masculino de este prestigioso torneo en más de 3 décadas,.

Tras un inicio sumamente equilibrado y luego de ceder la segunda manga ante la reacción de Nava, el peruano ajustó las líneas y devolvió pelotas con profunda precisión.

El tercer set fue la bisagra psicológica del partido, tras ganarlo por un reñido 7-5, Buse pasó por encima de su rival en el último parcial con un categórico 6-0, dejando sin respuestas físicas ni mentales al norteamericano.

Además de su participación individual, donde medirá fuerzas ante Jenson Brooksby en la segunda ronda, Buse asumirá un exigente reto en la modalidad de dobles.

El imponente triunfo de Ignacio Buse en Wimbledon reafirma su espectacular crecimiento en el circuito profesional de la ATP. Romper una barrera histórica de 32 años es una prueba de que el talento peruano está listo para competir de igual a igual en cualquier superficie del planeta, inyectando una enorme dosis de ilusión para lo que resta de la temporada.