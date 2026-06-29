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Selección de Cabo Verde conmueve con mensaje de solidaridad a Venezuela tras fuertes terremotos: "Estamos con ustedes"

Tras los terremotos de magnitud 7.2. y 7.5 que azotaron Venezuela, la selección de Cabo Verde realizó una pausa en su participación en el Mundial 2026, para enviar un mensaje de apoyo al país.

Selección de Cabo Verde envía mensaje de solidaridad a Venezuela tras terremotos
Selección de Cabo Verde envía mensaje de solidaridad a Venezuela tras terremotos (Foto: Composición Exitosa)

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/06/2026

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En medio del dolor que ha causado los dos terremotos de gran magnitud registrados en Venezuela, desde Norteamérica el plantel de la selección de Cabo Verde se tomó un tiempo en medio de su alegría por su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026 para dedicar un mensaje de solidaridad a la nación sudamericana.

Cabo Verde envía mensaje de apoyo a Venezuela tras sismos

El último viernes, 26 de junio, Cabo Verde logró una hazaña histórica tras clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 luego de clasificar 0-0 ante Arabia Saudita. Y previo a ello, todos los jugadores de la escuadra africana se tomaron el tiempo para grabar un video dirigido para el pueblo venezolano.

En dicho video publicado en las redes sociales la delegación completa caboverdiana expresó su apoyo y enviaron un mensaje para todos aquellas personas que resultaron afectadas por la tragedia sísmica.

"Con profunda tristeza, la delegación de la selección nacional se enteró del terremoto que sacudió Venezuela. Al pueblo venezolano, les deseamos mucha fortaleza en este momento de dolor. Estamos con ustedes", manifestaron los futbolistas en el audiovisual de autoría de La Federación Cabo-verdiana de Fútbol.

El gesto fue ampliamente compartido en redes sociales, donde aficionados venezolanos y seguidores de distintos países destacaron la empatía del combinado africano. Muchos calificaron a Cabo Verde como un equipo grande tanto dentro como fuera de las canchas, un calificativo que fue recurrente entre los comentarios.

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Los movimientos telúricos, de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, han dejado más de 900 víctimas mortales y más de 3 mil heridos desde el pasado miércoles, de acuerdo a los reportes más recientes. En paralelo, las labores de rescate continúan debido a que todavía hay personas atrapadas entre los escombros.

En ese contexto, el gesto de solidaridad de los jugadores de la selección de Cabo Verde fue recibido como muestra de una cercanía y apoyo hacia las familias afectadas por esta tragedia sísmica.

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El Mundial 2026 no es ajeno a lo sucedido en Venezuela

La jornada de la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica también rindió homenaje a las víctimas de los sismos que azotaron a Venezuela. Previo a los partidos de Senegal vs. Irak y Noruega vs. Francia, se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida.

Lo mismo sucedió en los compromisos de Uruguay vs. España, Cabo Verde vs. Arabia Saudita, del Grupo H, así como también en el Nueva Zelanda vs. Bélgica y Egipto vs. Irán.

Como vemos, la selección de Cabo Verde no ha dejado pasar desapercibido lo ocurrido tras los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela. Así lo han evidenciado a través de un video en el que todo su plantel envió un mensaje de solidaridad para las personas perjudicadas por este tipo de desastres naturales.

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