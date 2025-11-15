Edwin Oviedo expresa su deseo de regresar a la FPF: "Sería un honor volver a trabajar con nuestra selección"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que la Selección Peruana atraviesa por un complicado momento luego de quedar penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Como era de esperarse, los cuestionamientos no solo recayeron en los jugadores y entrenadores, pues la dirigencia también fue señalada por parte de la hinchada.

Quiere volver a la FPF

Y mientras el combinado patrio se alista para enfrentar a Chile, Exitosa conversó con Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Como se recuerda, durante la gestión del empresario la Bicolor logró volver a una Copa del Mundo de la mano de Ricardo Gareca y un gran grupo de jugadores.

Ahora, Oviedo Pichotito se encuentra alejado del mundo del fútbol, pero durante esta charla expresó su deseo de volver a Videna para trabajar nuevamente por reflotar el fútbol peruano. Según indicó, como hincha le duele ver a la Selección Peruana haber perdido tanto terreno ganado como cuando llegaron a ser el número 10 del ranking FIFA.

"Como hincha y expresidente de la FPF, es doloroso ver a nuestra selección como hemos retrocedido del puesto 10 que estuvimos en el 2017 durante mi gestión y hoy estamos nuevamente en el puesto 50, como lo habíamos encontrado cuando llegué en el puesto 54. Eso fue el resultado de un trabajo de todo un equipo en la FPF, eso se puede volver a lograr y ojalá que se pueda revertir esta situación", indicó.

Edwin Oviedo fue el gestor de la era de Ricardo Gareca.

En esa misma línea, el empresario dejó en claro que sería un completo honor volver a asumir las riendas de la Federación para así reflotar a todo el fútbol peruano.

"Después de ver toda esta situación difícil en la que está nuestra selección, sería un honor para mi volver a trabajar para nuestra selección, por supuesto que si", añadió.

Cuestiona último proceso

Por último, el exdirectivo criticó duramente el desempeño de la Bicolor en las últimas clasificatorias donde quedaron penúltimos en la tabla. Sobre este tema aprovechó en recordar lo que fue el trabajo de Ricardo Gareca logrando el ansiado repechaje en el 2018 y en el 2022.

"Gareca del año 2015 al año 2018 nos llevó a un quinto puesto. Del 2019 al 2022 nuevamente nos llevó a un repechaje. Y este último proceso, donde tuvieron como 4 técnicos, hemos quedado novemos, por poco últimos. Las decisiones que están tomando en la FPF no son las adecuadas", finalizó.

De esta manera, Edwin Oviedo mostró su deseo de volver a convertirse en presidente de la Federación Peruana de Fútbol tras los cuestionamientos contra Agustín Lozano.