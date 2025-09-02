Ignacio Buse debutó con triunfo en Challenger de Sevilla: Tenista peruano avanzó en sets corridos a 8vos

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La primera raqueta nacional Ignacio Buse, continúa su preparación de cara a la serie de Copa Davis ante Portugal (12 y 13 de setiembre) y lo hizo con creces. En el Challenger 125 de Sevilla, que se juega sobre arcilla, el tenista peruano se impuso por 7-6(3) y 6-3 al español Bernabé Zapata Miralles para instalarse en los octavos de final.

Buse levantó break en contra

A pesar de la amplia diferencia en el ranking de la ATP (135° ante 410°), el jugador nacional tuvo problemas en el primer set para imponer condiciones. Llegó a estar 1-3 abajo, sin embargo, recuperó la ventaja y forzó el tie break, en donde se impuso con claridad por 7-3.

En la segunda manga hubo varios quiebres de ambos jugadores que le dio emoción al partido. Buse contabilizó tres en este periodo, contra dos del español, que le valió para mantener una diferencia en el marcador que sostuvo hasta el final. Al servicio, cerró el encuentro en 2 horas exactas.

Para la siguiente ronda, se medirá este miércoles 3 de setiembre ante otro tenista ibérico. Pablo Llamas Ruiz, actual 361 del mundo, será su rival en los octavos de final. Entre el peruano de 21 años y el natural de Jerez no existe antecedentes ni al nivel Challenger o en el ATP Tour.

Resultados de otros tenistas peruanos

En este mismo torneo, también tuvo actividad Gonzalo Bueno (203°), raqueta número 2 del Perú, aunque no con la misma suerte. El trujillano se midió ante Javier Barranco Cosano (405°) y fue ampliamente superado. Con parciales 6-2 y 6-0, sucumbió en la primera fase y deberá concentrarse en la Copa Davis.

Por otro lado, Juan Pablo Varillas, que regresó a la actividad luego de tres meses inactivo por lesión, tuvo un reestreno auspicioso. En el ITF World Tennis Tour M25 de Mar del Plata, en Argentina se impuso por un cómodo 6-3 y 6-1 al jugador local Lucca Guercio.

'Juanpi', que actualmente se ubica en el puesto 318 del escalafón mundial, espera en los octavos al ganador de la serie entre los argentinos Carlos María Zárate (990°) y Mateo Carballo.

De este modo, Ignacio Buse tuvo un debut auspicioso en el Challenger de Sevilla, al imponerse en sets corridos al español Bernabé Zapata Mirallas, aunque cediendo varios juegos de saque. Por otra parte, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas también tuvieron actividad, pensando en la llave de Copa Davis ante Portugal.