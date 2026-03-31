¡Ignacio Buse lo hizo de nuevo! Eliminó a Berrettini en el debut del ATP 250 de Marrakech y avanza a octavos de final

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignacio Buse inició con el pie derecho su participación en la gira europea de polvo de ladrillo, debutando como cabeza de serie en el ATP 250 de Marrakech. El tenista peruano lució con orgullo su nuevo puesto (#59) en el ranking, sitial que lo erige como el cuarto mejor peruano de la historia en la clasificación ATP.

En su estreno, "Nacho" saltó a la cancha principal decidido a ratificar su buen momento y logró derrotar nuevamente al experimentado italiano Matteo Berrettini.

Avanza a octavos de final

El "Colorado", de 22 años, reeditó la victoria que ya le había propinado al ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon 2021 en Río de Janeiro. En un partido batallado de tres mangas, Buse selló el triunfo con parciales de 7-6(5), 6-7(2) y 6-4, exhibiendo notables progresos tanto en su servicio como en su faceta defensiva.

"Me sentí cómodo hoy", declaró el deportista peruano tras concretar la importante victoria. A pesar de la alegría por el resultado, el peruano reconoció la dificultad que representó el potente saque de Berrettini, quien conectó siete aces frente a los cinco del nacional.

"Honestamente, no me sentí tan bien devolviendo", confesó Buse, pese a que Berrettini sumó 48 puntos con la devolución frente a los 39 de Buse, el resto del limeño estuvo a la altura en los momentos clave. "Estoy feliz por el partido que jugué contra él", concluyó.

Cuarto mejor peruano de la historia

Ignacio Marcel Buse Acurio hace historia en el tenis nacional. Al alcanzar el puesto 59 del ranking ATP, "Nacho" se consolida como el cuarto mejor peruano de todos los tiempos, superando el registro de Juan Pablo Varillas (#60).

Tras su brillante debut ante Matteo Berrettini, el peruano enfrentará este jueves 2 de abril al argentino Camilo Ugo Carabelli, actual número 67 del mundo. El duelo, válido por los octavos de final, será una oportunidad clave para que el "Colorado" mantenga su ascenso en el circuito profesional.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano. El ganador de este cruce se meterá entre los ocho mejores del certamen marroquí.

Tras un inicio de 2026 sobresaliente, el limeño encara la gira de arcilla con la mirada puesta en Roland Garros. Su madurez y tenis sólido alimentan la ilusión de la afición por verlo brillar en la élite internacional.