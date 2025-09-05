Ignacio Buse va por un nuevo título: Tenista peruano clasificó a la final del Challenger de Sevilla

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Remontando un set en contra, Ignacio Buse demostró mayor jerarquía y se instaló en la final del Challenger 125 de Sevilla. El tenista peruano se repuso del tie break perdido en el primer set y se terminó llevando el partido por 6-7, 6-2 y 6-3 ante el español Daniel Mérida.

Primer set perdido

En lo que va del torneo al sur de España, la primera raqueta nacional no había cedido una manga, pero esto finalmente ocurrió. Con un break por lado, se fueron al desempate donde el número 170 del ranking ATP estuvo más sólido y se impuso por 7-4.

No obstante, el nivel del jugador local decayó y las constantes discusiones con su esquina lo sacaron de foco. Esto aprovecho el 'colorado', que en el segundo set aprovecho dos roturas y sin ceder su servicio, emparejó el partido, forzando el tercer episodio que definiría al finalista.

A las primeras de cambio, Buse volvió a tener un break con el que manejó los hilos del encuentro. Mérida se vio frustrado ante la velocidad y la calidad de los golpeos del peruano y con una segunda ruptura en el 5-3, 'Nacho' se llevó el boleto para la definición en 2 horas y 46 minutos.

🎾CHALLENGER 125 🇪🇸SEVILLA 🟤 (05/SET): 🇵🇪IGNACIO BUSE REMONTA EL MATCH Y ACCEDE A SU 3ª FINAL CHALLENGER DE SU CARRERA‼️



👤SF

✅(6)🇵🇪I. Buse (Nº135) a 🇪🇸D. Mérida (Nº170): 6-7(4) 6-2 6-3



📊H2H: 🇵🇪2 🇪🇸0



📈Live Ranking 🇵🇪: Nº129🔺6 (Asegura nuevo mejor ranking)



👉Record W-L de... https://t.co/QN584cFTCV pic.twitter.com/Q5QRM3pDoW — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) September 5, 2025

Su rival en la final saldrá del ganador del partido entre el checo Dusan Lajovic (cuarto preclasificado) y el argentino Genaro Alberto Olivieri, 259 del escalafón mundial. Frente a ninguno tiene historial en el circuito, por lo que el desafío será mayor para el jugador nacional.

Varillas cayó en Argentina

A la par del desempeño de Buse, Juan Pablo Varillas venía disputando el ITF 25 de Mar de Plata, en Argentina, como preparación para la serie de Copa Davis ante Portugal. La tercera raqueta nacional volvió a la acción tras tres meses de para y cayó en las semifinales de este torneo.

Con parciales 6-1 y 7-6, 'Juanpi' perdió ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo. Sin embargo, este certamen le ha servido al tenista peruano para coger ritmo y ser considerado por Luis Horna para conformar el cuarteto que se enfrentará al combinado luso el próximo 12 y 13 de setiembre en el Lawn Tennis Club de Lima.

