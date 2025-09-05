Independiente apelará fallo de Conmebol y podría suspenderse el Alianza Lima vs. U. de Chile

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Poco antes de que se iniciara los partidos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Conmebol sorprendió a más de uno al revelar el tan esperado fallo respecto a los incidentes ocurridos entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. La decisión generó la molestia de los argentino ya que los eliminó de la Copa Sudamericana y ordenó la clasificación del equipo chileno a los cuartos de final del certamen.

Además, el castigo incluye una fuerte sanción económica hacia ambos clubes, acompañado de varias jornadas donde deberán jugar sin público tras lo sucedido en el Estadio Campeones del Siglo. Sin embargo, lejos de quedar conformes con esta resolución, el 'Rojo' lo ha tomado como una victoria de los violentos.

Independiente buscará suspender el Alianza vs. U. de Chile

Como era de esperarse, en las últimas horas se conoció que Independiente apelará la decisión de Conmebol la cual elimina al equipo argentino y otorgar la clasificación a la U. de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De acuerdo al periodista Germán García Grova, el equipo de Avellaneda buscará reducir gran parte del castigo por lo que intentará que el duelo de Alianza Lima del próximo jueves 18 de septiembre quede aplazado hasta que se de un fallo final.

Además, quieren que la multa impuesta y los partidos sin público sean drásticamente reducidos para no verse perjudicados en futuras participaciones internacionales.

"Independiente apelará el fallo de Conmebol. Irá por toda la sanción solicitando que se resuelva antes del Alianza-U. de Chile o que se suspenda dicho partido hasta que esté la decisión final. Buscará la reducción de las sanciones económicas y bajar la cantidad de partidos sin público de local y visitante", indicó el periodista argentino.

🚨#Independiente APELARÁ el fallo de #Conmebol.



👉🏾Ira por TODA LA SANCION solicitando que se resuelva antes de #Alianza - #UdeChile o que SE SUSPENDA dicho partido hasta que esté la decisión final.



📍Buscará la reducción de las sanciones económicas y bajar la cantidad de... https://t.co/6mpuO0RPZ7 pic.twitter.com/vzLyiMMopV — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 5, 2025

Fuerte comunicado de Independiente

A través de sus redes sociales, Independiente emitió un contundente comunicado donde dejó en claro su postura ante la resolución tomada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. En otras cosas, aseguraron que esta decisión afecta considerablemente el espíritu deportivo de toda Sudamérica y premia a un grupo de violentos que pusieron en riesgo a miles de hinchas.

"La decisión de la CONMEBOL sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como "premio" la clasificación desde un escritorio", añadió.

De esta manera, Independiente apelará el fallo de Conmebol y buscará que se aplace el partido entre Alianza Lima y U. de Chile hasta que exista una decisión final.