Matías Zagazeta va por los puntos en Monza: Piloto peruano en el top 10 para la última carrera de la F3

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada fue de más a menos para Matías Zagazeta en la Fórmula 3, sin embargo, puede acabar bien. En la clasificación para el Gran Premio de Monza, en Italia, el piloto peruano consiguió terminar dentro del top 10, con lo que tiene chance de culminar la carrera en la zona de puntos, por primera vez desde el GP de Australia.

Mejor posicionado de su equipo

El velocista nacional mostró un buen rendimiento durante la sesión de entrenamiento de este viernes 5 de setiembre, siendo el sexto mejor clasificado. Para la qualy mantuvo esta tendencia y con un tiempo 1:38.482 que lo colocó en el cuarto lugar en el Grupo B, le permite ser séptimo para la parrilla de salida.

Sobre su rendimiento, Zagazeta brindó una entrevista para la web oficial de la F3 y manifestó las sensaciones positivas que le dejó esta plaza para la largada. El limeño que cumplió 22 años hace dos días, espera cerrar la campaña de la mejor forma, dándole puntos a la escudería DAMS.

"Estoy muy contento de finalmente conseguir mi mejor clasificación del año", dijo Zagazeta. "Es una pena que haya llegado tan tarde, pero hemos estado trabajando muy duro con el equipo, así que es bueno ver que hemos progresado y mejorado" manifestó.

Un aspecto que valoró fue que varios del grupo B no cometieron el mismo error ocurrido en la otra llave, al esperar mucho para salir y perder la oportunidad de completar dos vueltas. Esto ayudó para mejorar su tiempo y escalar posiciones. De su equipo, Christian Ho fue 18° y Nicola Lacorte 26°.

La temporada de Zagazeta

El piloto peruano tuvo un gran arranque, al conseguir puntuar en el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada, en Melbourne Park. Sin embargo, con el correr de los meses su desempeño decayó y no volvió a estar en la zona de puntos, siendo relegado hasta la vigesimosexta ubicación con seis unidades.

De momento, es el segundo mejor posicionado de su escudería, por detrás del singapurense Ho, que sumó en cuatro carreras y es vigesimoprimero con 17 puntos. Cierra el trío el italiano Lacorte sin puntuar y en la casilla 32 del Mundial de Pilotos.

Con esto, Matías Zagazeta largará dentro del top 10 en el Gran Premio de Monza. El piloto peruano tuvo uno de sus mejores desempeños del curso y se ubicó en el séptimo lugar, lo que le da opciones de acabar sumando puntos para el equipo DAMS.