¡No va más! Universitario hizo oficial la desvinculación de Sekou Gassama del equipo

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club anunció de manera oficial la salida del futbolista Sekou Gassama. El conjunto crema utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que agradeció el profesionalismo brindado por el jugador y le deseó el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

"Gracias, Sekou. Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales". escribió Universitario en su cuenta de X.

De esta manera, Universitario anuncia su primera salida finalizado el Torneo Apertura. Y se espera que pronto se de a conocer otra revelación del mismo nombre,

Desenlace esperado y el cupo extranjero libre

El contrato del atacante de 31 años era hasta final de la presente temporada, pero sus actuaciones no convencieron a la directiva del cuadro crema y el comando técnico de Héctor Cúper no lo tenía en sus planes.

Tras concretarse su salida, los 'Merengues' tienen la posibilidad de reforzar su ofensiva con un cupo extranjero que podría anunciarse en las próximas horas. Este nuevo elemento se sumaría al ataque de la 'U', donde también podría incorporarse Gianluca Lapadula, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del club.

Gassama llegó a Universitario de Deportes en medio de una gran polémica tras haber estado sin actividad deportiva por poco más de seis meses. Además de ello, el delantero senegalés no se sumó a la pretemporada 'crema', llegando poco antes de la presentación oficial del equipo, lo que retrasó aún más su debut con el vigente tricampeón nacional.

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Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club.



Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales. pic.twitter.com/XzIB3rPjRP — Universitario (@Universitario) June 10, 2026

Los números del futbolista en Universitario de Deportes

Las estadísticas de Sekou Gassama con Universitario de Deportes reflejan que el delantero de 31 años disputó un total de siete partidos a lo largo del primer semestre del 2026: tres por Copa Libertadores y cuatro por el Torneo Apertura de la Liga 1.

En total, acumuló 173 minutos en la cancha, periodo en el que no pudo registrar ningún gol ni asistencia en encuentros oficiales. El único tanto que Gassama logró marcar con la camiseta crema se dio en un partido amistoso de preparación a puertas cerradas frente a Liga Deportiva Universitaria el pasado 28 de marzo, luego de aprovechar un centro de Andy Polo.

Cabe recordar que la llegada del atacante senegalés fue duramente cuestionada desde el inicio por la propia hinchada 'Crema', que manifestó de inmediato su inconformidad hacia Álvaro Barco y Franco Velazco, principales responsables del fichaje.