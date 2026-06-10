Jorge Sampaoli regresa al fútbol argentino tras 26 años dirigirá histórico club

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras oficializarse su llegada, el club cordobés destacó que el arribo de Sampaoli responde a la necesidad de contar con un líder capaz de afrontar momentos de máxima exigencia. La directiva confía en su capacidad para implementar una metodología de trabajo intensa y profesional.

Este movimiento estratégico marca el retorno del estratega al ámbito local. El conjunto albiazul apuesta por un perfil con trayectoria internacional para potenciar su plantel superior. El objetivo es claro: fortalecer la identidad futbolística del equipo y competir al más alto nivel posible.

Un recorrido internacional de alto impacto

El nuevo director técnico cuenta con una vasta experiencia dirigiendo tanto a clubes de renombre como a selecciones nacionales. Su recorrido incluye pasos significativos por el Emelec, Universidad de Chile, Sevilla de España, Olympique de Marsella de Francia, además de Santos, Atlético Mineiro y Flamengo.

"Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional", indica.

✍️ 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 𝙚𝙨 𝙚𝙡 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙏𝙚𝙘𝙣𝙞𝙘𝙤 𝙙𝙚 𝙏𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧𝙚𝙨



El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo... pic.twitter.com/N4gXOGV9g0 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) June 10, 2026

Entre los hitos más recordados de su carrera se encuentra la histórica clasificación de la Selección Chilena a la Copa Mundial de Brasil 2014. Asimismo, destaca la obtención de la Copa América 2015, logro que marcó una etapa inolvidable para el fútbol chileno.

Posteriormente, el entrenador nacido en Casilda tuvo la responsabilidad de conducir a la Selección Argentina durante las Eliminatorias y la Copa Mundial de Rusia 2018. Esta vivencia le otorgó una visión integral sobre las necesidades y presiones que conlleva gestionar equipos de gran magnitud.

La apuesta de Talleres por el crecimiento

La institución albiazul subraya que la llegada del técnico ratifica su compromiso con acciones concretas. El esfuerzo realizado para incorporar a un líder de su talla demuestra la voluntad de la dirigencia por elevar los estándares actuales del primer equipo de fútbol profesional.

Club oficializó su ingreso.

El nuevo cuerpo técnico, integrado por profesionales de confianza, iniciará sus actividades este jueves junto al plantel. La pretemporada será clave para transmitir las ideas futbolísticas del estratega y comenzar a construir los cimientos del nuevo proyecto deportivo para el segundo semestre.

La dirigencia valoró especialmente la decisión del técnico de elegir al Matador para su regreso al fútbol argentino de Primera División. Ambas partes coinciden en que este vínculo es fundamental para alcanzar los desafíos institucionales que el club cordobés se ha propuesto lograr actualmente.