¿Indirecta para Cueva? Oliver Sonne revela sus secretos para mantenerse en buen nivel: "No tomo"

Oliver Sonne sorprendió al brindar una nueva entrevista para un medio nacional. Recientemente, conversó con el periodista Michael Succar, y reveló sus secretos para mantenerse en un buen nivel futbolístico.

El lateral derecho generó buenas reacciones en los hinchas de la 'Bicolor', al revelar que como futbolista profesional, no sale de fiesta y tampoco consume bebidas alcohólicas.

"Yo siempre he pensado que lo que hago fuera del campo es tan importante como lo que pasa dentro. Por eso duermo temprano, como sano, no salgo a fiestas, no tomo, porque esto es parte de mi trabajo como futbolista", precisó.