Inglaterra y Ghana igualan 0-0 en el Mundial 2026: Harry Kane falló la más clara

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 vivió un duelo intenso en el Gillette Stadium de Boston, donde Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en un partido cargado de emociones y polémicas.

Los europeos dominaron ampliamente, pero se toparon con una defensa africana ordenada y un arquero inspirado. La imagen que quedará será la del fallo de Harry Kane frente al arco, una jugada que pudo cambiar el destino del encuentro y que desató comentarios en todo el mundo.

Primer tiempo: dominio inglés sin premio

Desde el inicio, Inglaterra se adueñó del balón con Jude Bellingham y Declan Rice manejando el mediocampo. Las llegadas se sucedieron: un tiro libre de Rice que pasó cerca, un remate de Bukayo Saka detenido por Asare y un cabezazo de Guehi que se fue apenas desviado.

Ghana, dirigido por Carlos Queiroz, apostó por el orden defensivo y apenas inquietó con una jugada peligrosa de Prince Adu. El marcador se mantuvo en cero, pero el ritmo era claramente impuesto por los ingleses.

Semenyo is better than England defenders.



He save Prince Adu's strike !! pic.twitter.com/R7aumN6FWy — TalkFoot X | ₮₣✘ (@TalkFootX) June 23, 2026

Segundo tiempo: un gol que no fue

La segunda mitad fue un asedio inglés. Nico O'Reilly estrelló un cabezazo en el travesaño y el rebote le quedó servido a Harry Kane, quien increíblemente lo mandó por encima del arco.

La jugada se convirtió en el momento más recordado del partido, símbolo de la falta de eficacia inglesa. Poco después, Kane volvió a tener otra ocasión clara, pero su disparo fue bloqueado por la defensa. Ghana resistió con heroísmo, mientras Asare se multiplicaba bajo los tres palos para mantener el cero.

Habrá que hacerle una muestra de ADN a Harry Kane cuando termine el partido porque no se puede creer lo que erró. Inglaterra no puede contra Ghana. pic.twitter.com/b5XLmuCPHO — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 23, 2026

En los minutos finales, Inglaterra buscó con desesperación el gol, pero Ghana casi sorprende en un contragolpe que Guehi logró frenar con una barrida providencial.

El empate fue celebrado como un triunfo por las "Estrellas Negras", que suman cuatro puntos y se acercan a la clasificación. Inglaterra, también con cuatro unidades, deberá vencer a Panamá en la última fecha para asegurar el primer lugar del grupo.

¿Brujería a Harry Kane?

Tras el encuentro, las críticas se centraron en la falta de contundencia inglesa. Declan Rice reconoció que el equipo "merecía más" y pidió mayor eficacia en los próximos partidos. En Ghana, el técnico Queiroz elogió la disciplina de sus jugadores y el arquero Asare fue señalado como la gran figura.

En paralelo, las redes sociales recordaron las declaraciones de Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos más famosos de Ghana, quien días antes aseguró estar usando sus "poderes espirituales" para frenar a Harry Kane. El fallo del delantero inglés fue interpretado por muchos como una coincidencia con esas palabras, añadiendo un matiz místico a la polémica del partido.

El empate entre Inglaterra y Ghana fue un choque de estilos: control y ocasiones frente a resistencia y fe. El resultado deja abierta la definición del Grupo L, pero la imagen que quedará será la del disparo fallado de Kane, convertido en símbolo de frustración y objeto de interpretaciones más allá del fútbol.