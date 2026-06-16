'Memo' Ochoa se quiebra al hablar sobre su futuro tras el Mundial 2026: "No le veo más sentido a seguir jugando"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un momemto de altísima carga emocional un reciente video en el que aparece el portero Guillermo 'Memo' Ochoa ha conmocionado las redes sociales y las fibras más sensibles de la afición de la selección de México, en medio de la Copa del Mundo 2026.

El llanto de 'Memo' Ochoa tras leer la carta de su hija

El emblemático guardameta del combinado azteca, que se encuentra actualmente concentrado junto a sus compañeros de cara al crucial enfrentamiento de fase de grupos contra Corea del Sur en esta justa mundialista que se viene desarrollando en Norteamérica.

En medio de ello, el deportista protagonizó un momento sumamente vulnerable al romper el llanto tras leer una carta hecha por su hija mayor, Lucciana. La emotiva lectura derivó en una profunda confesión que apunta a su retiro definitivo del fútbol profesional una vez que concluya la participación del 'Tri' en la máxima fiesta del fútbol.

La FIFA fue la encargada de revelar las imágenes a través de un video grabado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en un ambiente íntimo y a media luz, el guardameta surgido de las fuerzas básicas del América comenzó a leer el manuscrito con la voz visiblemente entrecortada.

A los pocos segundos, la sensibilidad de las palabras de su pequeña hija terminó por quebrar la postura del experimentado arquero, dejando correr las lágrimas ante las cámaras por el inmenso cariño y orgullo plasmado en el papel.

"Querido papá: Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras. Y este es uno de esos momentos, jejejeje. Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el futbol. Hablan de los Mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando futbol, y eso es muy cool y divertido. Pero para mí eres, antes que nada, mi papá", leyó el guardameta", se lee en el inicio del escrito.

"I'll still see you as my dad, and also as my legend."



In the latest episode of "Letters That Unite", Ochoa receives an emotional letter from his daughter, reflecting on his incredible journey with the Mexico national team and his legendary career at the #FIFAWorldCup. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

¿Anuncia su adiós al fútbol?

Tras concluir la lectura y recuperar el aliento, el arquero de 40 años realizó una honesta reflexión sobre lo han sido sus más de dos décadas defendiendo los colores de su país en el balompié de alto rendimiento.

En lo que se interpreta como el anuncio formal de su retiro de las canchas. Ochoa explicó que su motivación para continuar utilizando los guantes está ligada de forma simbiótica al Tricolor, por lo que no contempla continuar su carrera a nivel de clubes una vez que se cierre su ciclo internacional.

"Yo no entiendo mi carrera sin la Selección, no sé qué sería mi carrera sin la Selección. Ahora que termine con la Selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando. He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", subrayó.

A través de un video de altísima carga emocional, el mítico arquero de la selección de México, Guillermo 'Memo' Ochoa deslizó la posibilidad de un retiro del fútbol tras finalizar la Copa del Mundo 2026 debido a que rompió en llanto al afirmar de que después del campeonato y su salida del 'Tri' no le ve más sentido al deporte rey.