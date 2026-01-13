Jesús Pretell siente que estará más cerca de la selección tras llegar a LDU: "Siempre es un plus"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La semana pasada se confirmó el fichaje de Jesús Pretell por LDU de Quito y esto significa para el mediocentro su primera experiencia internacional. Sobre esto, el exjugador de Sporting Cristal habló y cómo le beneficiará de cara a futuras convocatorias a la selección peruana, considerando que es un paso adelante.

Ilusionado con llegada a LDU

Antes de embarcarse rumbo a la capital de Ecuador, desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el marcador respondió a los medios. Uno de los temas que se le consultó fue la ventana que se le abre con la 'blanquirroja' tras firmar por uno de los equipos más importantes del balompié del país vecino.

"Siempre es un plus, siempre es algo importante para el jugador, para estar más cerca de la selección, o sea uno como deportista siempre busca salir al exterior para poder estar más cerca", manifestó Pretell.

"Solo tengo palabras de gratitud hacia el club -Sporting Cristal-. Yotún ha sido muy importante a lo largo de mi carrera"



Jesus Pretell, nuevo jugador de LDU de Quito.



Sobre la actual situación que se vive en la interna del equipo patrio, tras unos dimes y diretes entre Christian Cueva y Renato Tapia, el canterano celeste habló sobre su experiencia cuando fue llamado. Resaltó la figura de Yoshimar Yotún como alguien que siempre se comunicaba y al que pudo llegar a conocer más en el vestuario.

"Siempre ha sido una familia, a mí cuando me tocó estar en 2019 cuando recién me convocaron sentí su calor. A Yotún lo pude conocer mejor, él ha sido muy importante para lo largo de mi carrera, porque es un jugador que habla mucho con nosotros y ahora tengo que pensar en ser convocado para seguir avanzando", precisó.

LDU, un desafío para Pretell

Sobre su llegada al 'rey de copas', el futbolista de 26 años destacó los logros internacionales de su nuevo equipo. "Sabemos que Liga es muy fuerte, muy importante a nivel de Sudamérica. Asumo el reto de estar en un equipo tan grande como Liga. Tengo la convicción de que las cosas se me van a dar muy bien", indicó.

Por último, tuvo tiempo para hablar sobre el cuadro rimense y su abrupta salida a inicios de este año. "Tengo palabras de gratitud hacia el club, tantos años y me duele por ese lado salir, pero siempre tiene algo muy bueno", mencionó.

Con la mente puesta en crecer como futbolista, Jesús Pretell aceptó el reto de llegar a LDU y aprovechar la oportunidad para convertirse en una alternativa para la selección peruana. Además, agradeció a Sporting Cristal pese a la forma cómo dejó el club.