Jugador de Universitario revela que será padre por primera vez con emotivo video: "Te convertiste en mi realidad"

El futbolista de Universitario de Deportes, Yuriel Celi, compartió con sus seguidores la noticia más feliz de su vida: será padre por primera vez junto a su pareja, Arlyn Bethania, y lo anunció con un emotivo video de la fiesta de revelación de género que ya se volvió viral en redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Yuriel Celi mostró la emoción del instante exacto en que descubrieron que será padre de un niño. La reacción del jugador fue inmediata, ya que saltó de alegría, abrazó a Arlyn Bethania entre lágrimas y compartió sonrisas con la familia y amigos presentes.

En la leyenda del clip, Yuriel Celi escribió: "Tú te convertiste en mi realidad y, ahora, quiero que dure una eternidad. Llegaste, y sé que no es casualidad; y ahora, lo único que deseo en mi vida eres tú". Asimismo, reveló que el bebé llevará el nombre Asiel Yuriel.

El futuro de Yuriel Celi en Universitario

Mientras celebra la llegada de su primer hijo, Yuriel Celi también enfrenta importantes decisiones en su carrera. La directiva de Universitario de Deportes confirmó que el volante será parte del plantel para la temporada 2026 y entrará en los planes del nuevo comando técnico encabezado por Javier Rabanal.

Según fuentes internas del club, Yuriel Celi tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el equipo. El cuerpo técnico considera que su edad, condiciones técnicas y margen de crecimiento encajan perfectamente con la idea de reforzar y dinamizar el mediocampo de la 'U'.

Para Javier Rabanal, el volante puede aportar recorrido, técnica y actitud dentro del campo, cualidades que buscan consolidar en la propuesta futbolística del equipo. Y, según la información más reciente de Transfermarkt, Yuriel Celi tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026.

Números y valor de Yuriel Celi

Yuriel Celi jugó a préstamo en Deportivo Garcilaso durante la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. En total, fue titular en 8 de los 31 partidos que disputó, sin marcar goles y registrando únicamente una asistencia.

Según el último reporte oficial de Transfermarkt de noviembre de 2025, Yuriel Celi, de 23 años, tiene un valor de mercado de 300 mil euros.

Así, Yuriel Celi, jugador de Universitario, celebró con todo que será papá por primera vez. Junto a su pareja, Arlyn Bethania, esperan con ilusión la llegada de Asiel Yuriel.