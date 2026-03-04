A 18 años de la partida de 'Huaqui' Gómez: El crack de Alianza Lima que deslumbró a Pelé y Garrincha

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este 4 de marzo se cumplen 18 años de la partida de Óscar "Huaqui" Gómez Sánchez, uno de los jugadores más brillantes que ha dado el fútbol peruano. Extremo veloz, hábil y con gran capacidad de definición, Gómez marcó época en Alianza Lima, la selección peruana y en clubes argentinos como River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Nacido en Chorrillos en 1934, debutó a los 17 años en la segunda división con Association Chorrillos, antes de ser fichado por Alianza Lima en 1952. En su primera temporada con los íntimos fue clave para conquistar el título nacional, anotando 12 goles.

Con el club blanquiazul jugó hasta 1959, logrando tres campeonatos (1952, 1954 y 1955) y formando parte del célebre "Nuevo Rodillo Negro" junto a Freddy Castillo, Guillermo Barbadillo, Valeriano López y Máximo Mosquera.

Félix 'El Aretino' Castillo (izquierda) y Óscar 'Huaqui' Gómez Sánchez (derecha).

Su paso por la selección

Su talento lo llevó a la selección, donde brilló en la Copa América de 1955 en Chile, anotando seis goles en cinco partidos. En ese torneo fue figura en la victoria 2-1 sobre Uruguay, cuyo arquero campeón del mundo en 1950, Roque Gastón Máspoli, declaró tras el encuentro que lo vivido frente a Gómez lo llevó a considerar su retiro.

En 1959, en Buenos Aires, le marcó un gol a Brasil en un empate 2-2, enfrentando a leyendas como Pelé y Garrincha. En total, jugó 26 partidos con la bicolor y anotó 14 goles.

'Huaqui' Gómez jugó con la bicolor de 1953 a 1959.

Carrera internacional

Su desempeño internacional lo llevó a River Plate en 1960, donde jugó dos temporadas y anotó 10 goles en 49 partidos. Luego pasó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, con 17 goles en 72 encuentros, siendo parte de uno de los mejores equipos de la historia del club. Regresó al Perú en 1964 para jugar en Sporting Cristal y luego en Defensor Lima, donde se retiró en 1965 a los 31 años.

Óscar Gómez en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Huaqui" Gómez fue reconocido por su agilidad, su capacidad para jugar con ambos pies y su característico "latigazo", un remate potente tras dejar rivales en el camino. Su carrera lo convirtió en uno de los máximos referentes del fútbol peruano de los años 50 y 60, con un legado que aún perdura en la memoria de los hinchas.

A 18 años de su partida, Óscar "Huaqui" Gómez sigue siendo recordado como un crack que llevó el nombre del Perú a escenarios internacionales, brilló con Alianza Lima y dejó goles históricos frente a campeones del mundo. Su talento y carisma lo convirtieron en una leyenda del fútbol nacional.