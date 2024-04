Jefferson Farfán contó que estuvo cerca de jugar en la 'U': ¿Qué impidió su llegada a tienda 'merengue'?

El exfutbolista Jefferson Farfán no deja de sorprender con episodios que vivió antes, durante y después de su ascenso como uno de los grandes baluartes de la Selección Peruana. Ahora, la 'Foquita' reveló que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de Universitario de Deportes para formar parte de sus divisiones menores, pero existió un detalle que impidió que su estadía en la 'U'.

En un nuevo episodio del programa de YouTube 'Enfocados', Farfán contó que su tío Luis 'Cuto' Guadalupe, exjugador de Universitario, lo llevó a las instalaciones del estadio 'Lolo' Fernández, donde destacó sobradamente en una prueba de las categorías infantiles.

Según indicó, no llegó a formar parte del equipo de Ate debido a que estaba impedido económicamente de pagar por el uniforme requerido para los entrenamientos.

"Estuve cerca. Tuve la oportunidad de llegar a la 'U', el 'Cuto' me llevó al 'Lolo' Fernández para ver los trofeos y era para conversar con el 'Gordo' Gonzáles. De ahí, me llevaron a un entrenamiento, me fue muy bien en el entrenamiento y cuando terminas el entrenamiento, se acercan las madres. Y una madre me dice 'Farfán' tiene que pagar por el uniforme', y le dije 'no tengo ni para irme y voy a pagar por el uniforme'", reveló.