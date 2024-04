¿Con Raúl y Neuer? Jefferson Farfán reveló a quiénes pretende llevar a su despedida

El exfutbolista de Alianza Lima y la Selección Peruana, Jefferson Farfán, reveló qué planes tiene con miras a su despedida que se llevaría a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'.

En entrevista a 'Estás en Todas', el ex-Alianza Lima confesó que aún no hay una fecha exacta para el referido evento que pondría punto final a su larga y exitosa carrera. Sin embargo, sostuvo que está en conversaciones para que se dé lo más pronto.

Del mismo modo, reveló que pretende agendar la cita deportiva con anterioridad a fin de que sus amigos y compañeros que hizo en Europa arriben a Lima y se sumen a la fiesta en el predio de La Victoria.

Como se recuerda, 'La Foquita' vistió las camisetas del PSV Eindhoven de Países Bajos, Schalke 04 de Alemania y Lokomotiv Moscú de Rusia, cuando se desempeñaba en el 'Viejo Continente'.

En un nuevo episodio de 'Enfocados', Farfán excluyó a Sergio Peña como el volante creativo que acompañe al delantero en el 'Equipo de todos'. Según indicó, el jugador del Malmo FF de Suecia es un '8'.

A detalle, Farfán nominó a Piero Quispe como el sucesor de Christian Cueva en la 'Blanquirroja'. Asimismo, invitó al 'Nonno' a ejecutar tal modificación para que el futbolista de 22 años asuma un "rol más importante y sienta la presión".

En ese sentido, la 'Foquita' recordó que Juan Pablo Bengoechea hizo lo mismo con él, cuando coincidieron en la 'Bicolor' hace años atrás.

"Yayayaya... no jod... pues, Peña no es '10', él es '8', ¿Piero Quispe? Si, me gusta. Aparte tienen que darle para que asuma y sienta esa presión. ¿Te acuerdas cuando Pablo Bengoechea me dijo 'toma asume'?", expresó en diálogo con Yoshimar Yotún y Roberto Guizasola.