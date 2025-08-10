Jhamir D'Arrigo se despide de Alianza tras fichar por Melgar: "Fue un privilegio y uno de mis sueños"

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda poco más de una semana para que el mercado de pases de medio año en el fútbol peruano se cierre por lo que los traspasos se siguen dando por estos días. Una de las últimas operaciones fue el sorpresivo traspaso de Jhamir D'Arrigo procedente de Alianza Lima a Melgar.

El jugador no era tomado en cuenta durante varios partidos de la temporada por parte de Néstor Gorosito por lo que la directiva blanquiazul inició la búsqueda de un club donde pueda continuar su carrera. En un inicio se habló del interés de Sport Boys y Cienciano, pero las propuestas económicas de estas instituciones no terminaron de convencer a los íntimos.

Jhamir D'Arrigo se despide de Alianza Lima

Sin embargo, este último sábado 9 de agosto, las redes de Alianza Lima sorprendieron a todos sus hinchas al anunciar la desvinculación de Jhamir D'Arrigo. Solo unos minutos después, Melgar también utilizó sus plataformas virtuales para anunciar la incorporación del atacante con pasado en Cantolao.

Posteriormente, el propio futbolista hizo lo propio y, a través de su cuenta de Instagram, le dedicó un sentido mensaje el equipo victoriano tras el año y medio que estuvo en sus filas. En primer lugar, el jugador de 25 años aseguró que fue un honor haber sido parte del elenco de azul y blanco y calificó su paso como un sueño cumplido.

Por último, D'Arrigo Huanca le deseó lo mejor a todo el club en lo que viene por delante.

"Querido Alianza Lima, muchas gracias por todo el tiempo que me permitiste defender tus colores. Fue un privilegio y fue uno de mis sueños cumplidos. También quiero agradecer a mis compañeros por estar a mi lado en todo momento y al incansable cuerpo auxiliar y a la hinchada por todo este tiempo. Les deseo lo mejor y éxitos en lo que viene, Arriba Alianza toda la vida", indicó.

Jhamir D'Arrigo y su emotiva despedida de Alianza Lima.

¿El mercado de pases en Alianza está cerrado?

Todo hace indicar que el plantel de Néstor Gorosito está cerrado hasta final de temporada. Desde el inicio de este mercado de pases, los íntimos incorporaron a Gaspar Gentile, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Josué Estrada y Gianfranco Chávez que llega procedente de Sporting Cristal.

Según indicó el propio Franco Navarro, el técnico argentino estaría más que satisfecho con este grupo de jugadores pensando en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

