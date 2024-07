¡El 10 está de vuelta! Christian Cueva estaría a punto de fichar por histórico del futbol peruano

El parón futbolístico de Christian Cueva estaría a punto de terminar. Luego de su deslucida participación con la Selección Peruana en la Copa América, el hábil futbolista ya tendría todo arreglado para fichar por un histórico del futbol nacional.

Cómo se recuerda, 'Aladino' dejó Alianza Lima a finales del 2023 para entrar en una larga rehabilitación y tratar la dolencia que arrastra en una de sus rodillas. A partir de ahí, el jugador no logró encontrar equipo, pero aún así fue convocado por Jorge Fossati para el mencionado certamen continental.

En las últimas horas, Sergio Ludueña, administrador de Cienciano, remeció las redes sociales al publicar una foto junto a Christian Cueva delante de un mural del club.

Al parecer, las negociaciones entre ambas partes estarían avanzadas y en cuestión de horas el volante se convertirá en nuevo futbolista del 'Papá'.

A eso se le suma la información que brindó el periodista Eduardo Combe de L1 Max el cual ratificó que hay conversaciones y que solo es cuestión de tiempo la oficialización de su fichaje.

Christian Cueva junto al administrador de Cienciano.

Esto significaría una buena noticia para el '10' de la Selección Peruana que necesita encontrar regularidad futbolística para poder ser considerado en el mes de septiembre de cara a el reinicio de las Eliminatorias.

El pasado lunes 22 de julio, Jorge Fossati brindó una extensa conferencia de prensa donde dio un balance de lo que fue la participación de la Bicolor en la más reciente Copa América. Cómo era de esperarse, el entrenador fue consultado por la sonada juerga que protagonizó Christian Cueva junto a André Carrillo.

Y aunque se esperaba una dura crítica por parte del estratega, esto fue todo lo contrario pues el ex Universitario justificó a ambos futbolistas al asegurar que no tenían compromisos pues se encontraban en sus días de descanso. Eso sí, Fossati también aseguró que este tipo de conductas serán consideradas en sus futuras convocatorias.

"Para que no quede confusión, puedo tener discrepancia con ellos, pero desde otro ángulo, porque hacer lo que hicieron no atenta contra la vida profesional de ellos porque al otro día no tenía que jugar ni la semana que viene", indicó.