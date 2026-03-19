FC Cajamarca: Revelan el nombre de los dos jugadores que están siendo extorsionados

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FC Cajamarca enfrenta un nuevo problema que va más allá del fútbol, luego de que se revelara que dos de sus futbolistas están siendo extorsionados, una situación que ha sorprendido y preocupado al plantel en medio de su difícil presente deportivo.

Jugadores que están siendo extorsionados

La información fue confirmada por Orlando Contreras, vicepresidente de la SAFAP, quien no dudó en dar detalles sobre la delicada situación que atraviesan los futbolistas. Según indicó, se trata de jugadores experimentados que incluso tienen vínculo cercano con Hernán Barcos.

"Hay un par de casos de chicos que están siendo víctimas de ciertas extorsiones. (Pablo Míguez y Jefferson Orejuela) Sí son estos jugadores. Tengo comentarios de otros compañeros del plantel de que son estos jugadores los que han recibido mensajes amenazándolos", señaló Orlando Contreras en el programa Desvelados.

Los señalados son Pablo Míguez y Jefferson Orejuela, ambos con amplia trayectoria y con pasado compartido con Hernán Barcos en distintos equipos, lo que ha generado aún más atención sobre el caso.

Jugadores están asustados y preocupados

De acuerdo con el representante de SAFAP, los jugadores han recibido mensajes de carácter anónimo, lo que ha encendido las alarmas dentro del plantel. La incertidumbre sobre el origen de estas amenazas complica aún más el panorama.

"Son mensajes anónimos y no sabes hasta qué punto es una persona que solo quiere presionar por A o B motivos, o realmente es un extorsionador que está dispuesto a cometer un acto criminal", explicó Orlando Contreras.

En ese sentido, el directivo también remarcó el impacto emocional que esta situación genera en los futbolistas. "Es obvio que los chicos estén asustados y preocupados", añadió, dejando en claro que el tema va más allá del ámbito deportivo.

Llamado urgente a las autoridades

Ante la gravedad de los hechos, Orlando Contreras hizo un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez y se investigue lo ocurrido. La preocupación no solo recae en los jugadores, sino también en el entorno del club.

"Es un llamado a las autoridades, a que se hagan las denuncias correspondientes, y a los efectivos policiales que pongan cartas en el asunto. A los clubes, que den una mano", enfatizó.

Mientras tanto, FC Cajamarca no atraviesa su mejor momento deportivo. El equipo se encuentra en la parte baja de la tabla, lo que añade presión a un escenario ya complicado, donde las amenazas externas terminan afectando el rendimiento y la tranquilidad del plantel.

Así, FC Cajamarca mantiene en alerta a su entorno luego de que se revelaran los nombres de los dos jugadores que están siendo extorsionados, Pablo Míguez y Jefferson Orejuela, generando preocupación tanto en el club como en el fútbol peruano.