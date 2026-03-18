Champions League 2026: Estos son los equipos clasificados y los partidos confirmados de cuartos de final

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se armaron los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Tras los resultados de los partidos de vuelta en la ronda de octavos, ya se conocen a los ocho clasificados a la nueva instancia.

Algunos clubes candidatos al título como Real Madrid y PSG lograron superar con éxito sus llaves para instalarse en la siguiente fase. Barcelona se quedó con el boleto tras superar su cruce ante Newcastle con una goleada de escándalo.

En cuanto a Bayern Múnich y Atlético de Madrid, tenían todo a su favor para resolver de forma positiva su serie luego de haber sacado una buena diferencia en la ida y así lo hicieron.

Estos son los equipos clasificados a Cuartos de Final de la UEFA Champions League:

Los Octavos de Final de la Temporada 2025-26 de la UEFA Champions League llegaron a su fin este miércoles y con ello se conocieron a los 8 equipos que disputarán los esperados Cuartos de Final.

FC Barcelona

Sporting Lisboa

Real Madrid

Arsenal

París Saint-Germain

Atlético de Madrid

Bayern Múnich

Liverpool

Cabe destacar que los equipos que se quedaron fuera de la antesala de las Semifinales fueron Chelsea, Galatasaray, Atalanta, Newcastle, Tottenham, Bayer Leverkusen, Manchester City y Bodo Glimt.

Champions League 2026

Estos son los partidos de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Sporting Lisboa vs. Arsenal

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Real Madrid vs. Bayern Múnich

PSG vs. Liverpool

¿Cuándo se disputan los cuartos de final de la Champions League?

Partidos de ida: 7 y 8 de abril de 2026

7 y 8 de abril de 2026 Partidos de vuelta: 14 y 15 de abril de 2026

14 y 15 de abril de 2026 Semifinales: Se jugarán entre el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo.

Se jugarán entre el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo. La Gran Final: 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest

¿Cómo ver los cuartos de final de la Champions League?

Así como el resto del torneo, la transmisión de estos cuartos de final en la Champions League 2025-26 estará a cargo de la cadena ESPN para Sudamérica, a través de sus señales principales: ESPN, ESPN 2 y ESPN 5.

Cabe destacar que, ante la ausencia de la regla del gol de visitante, cualquier empate en el global obligará a disputar tiempo suplementario y penaltis. La mesa está servida para unos cuartos de final donde cada anotación vale lo mismo, sin importar el escenario, elevando la tensión de cara a la gran final en Budapest