Renato Tapia: Revelan la verdadera razón de su no convocatoria a la Selección Peruana ¿Pelea con Ferrari?

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mano Menezes dio a conocer su primera lista de convocados a la Selección Peruana este lunes 16 de marzo sorprendiendo a más de uno. La nómina cuenta con varias novedades, pero también con ausencias pesadas que han dado que hablar como la de Renato Tapia.

El volante no fue considerado en la Bicolor a pesar de tener continuidad en su club, el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Ciertas voces indicaban que su ausencia se debía al recambio generacional, pero los llamados de elementos como Yoshimar Yotún o André Carrillo descartaban esta posibilidad.

Revelan razón de la no convocatoria de Renato Tapia a la Selección Peruana

Como era de esperarse, la ausencia de Renato Tapia fue tema principal de los programas deportivos nacionales como en Juego Cruzado. Ahí, el periodista Eddie Fleischmann criticó duramente la ausencia del denominado 'capitán del futuro' indicando que la Selección Peruana no es un equipo lleno de figuras como para prescindir de un elemento que juega en el extranjero.

"No se justifica su ausencia. Cualquier técnico que llegue a una selección de bajo nivel competitivo, que viene de ser quinta en las dos últimas Eliminatorias antes de esta con Reynoso, Fossati e Ibáñez, y tiene como pieza fundamental a Renato Tapia, que sigue jugando en la competencia internacional, y aunque no tengas un presente muy claro de él, lo llamas", inició.

"𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗢𝗧𝗢𝗥𝗚𝗔" 😬🇵🇪



🗣️ @E_FLEISCHMAN: "Todos sabemos que hay una diferencia personal entre Ferrari, Barreto y Tapia. Si ese no ha sido el tema para no convocar al jugador, lo primero que haces es explicar por qué no lo han llamado. El silencio total, con... pic.twitter.com/0aa88iZC3A — DENGANCHE (@denganche) March 17, 2026

Seguidamente, el popular 'colorado' dejó en claro que la principal razón de que Mano Menezes no llamara a Tapia es por el enfrentamiento mediático que tuvo con Agustín Lozano, presidente de la FPF y con Jean Ferrari y Manuel Barreto quienes también trabajan dentro de Videna.

El hombre de prensa aseguró que el mandamás de la federación suele tener este tipo de accionar revanchista contra quienes lo han confrontando en el pasado.

"Sabe que hay un tema con él porque además, a la FPF y a Agustín Lozano le ardió cuando Renato Tapia fue crítico. Todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol desde cualquier lugar, sabemos que hay una diferencia personal entre Ferrari, Barreto y Tapia. Sabemos que Lozano es particularmente ardido, picón, resentido, vengativo, y cuando se pica se quiere vengar", añadió.

De esta manera, Eddie Fleischmann aseguró que Renato Tapia no fue convocado a la Selección Peruana por la rivalidad que tiene con Agustín Lozano, Jean Ferrari y Manuel Barreto. Esto se debe a que el jugador criticó en el pasado las decisiones tomadas por la FPF.