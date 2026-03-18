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Alianza Lima sufre sensible baja: Íntimos PIERDEN A SU GOLEADOR para el duelo ante Juan Pablo II College

A solo días de recibir a Juan Pablo II College en Matute, Alianza Lima sufrió una dura baja en su once titular. Futbolista cuenta con una molestia muscular y no podrá ser tomado en cuenta por Pablo Guede.

Alianza Lima pierde a su goleador para duelo ante Juan Pablo II.
Alianza Lima pierde a su goleador para duelo ante Juan Pablo II. (EFE)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/03/2026

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Alianza Lima quiere dejar atrás el partido ante Deportivo Garcilaso y ya piensa en el partido ante Juan Pablo II College a jugarse en Matute. El partido está programado para el sábado 21 de marzo desde las 6:30 p.m. siendo una oportunidad clave para volver a tomar la punta del Torneo Apertura en solitario.

Alianza Lima sufre sensible baja

Lamentablemente para los intereses de los blanquiazules, Pablo Guede no podrá contar con el goleador del equipo y uno de los principales referentes del plantel por una dolencia muscular. De acuerdo a la información brindada por Ovación y L1 Max, Renzo Garcés cuenta con una pubalgia por lo que no estará en el próximo encuentro de los victorianos.

Su ausencia está confirmada para el cotejo de Alianza, pero la misma podría extenderse para la Selección Peruana de cara a los amistosos ante Francia y Honduras. Estos partidos están pactados para el sábado 28 de marzo en París y para el martes 31 en España.

"Renzo Garcés será baja en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II debido a una pubalgia. Para añadir información, el defensor también se encuentra en duda para la selección peruana", indicó Ovación.

Renzo Garcés estará hasta 2028 en Alianza Lima
Renzo Garcés es el actual goleador de Alianza Lima con 4 tantos.

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Es importante precisar que Renzo Garcés es el principal goleador de Alianza Lima en lo que va de la temporada tras convertir 4 goles en siete partidos jugados en el Torneo Apertura.

Once titular se conocerá el viernes

En esa misma línea, Gerson Cuba del citado medio, reveló que Gianfranco Chávez es otro jugador que se encuentra ante algodones por lo que su presencia ante Juan Pablo II no está del todo asegurado.

Por lo demás, los blanquiazules continuarán con lo pactado en la semana por lo que el once titular se conocerá este viernes tras el último entrenamiento bajo las ordenes de Pablo Guede.

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"Por otro lado, en el cuadro íntimo, Gianfranco Chávez es duda para el encuentro del sábado tras presentar una ligera molestia, aunque en su caso se esperará su evolución. El once titular se definirá el viernes. Además, este miércoles el plantel compartió una parrilla de confraternidad, reforzando la unión del grupo", añadió.

En resumen, Alianza Lima no podrá contar con su goleador Renzo Garcés para el partido ante Juan Pablo II College a jugarse en Matute. El central sufre de una pubalgia por lo que no estará en esta fecha 8 del Torneo Apertura y también podría perderse los amistosos de la Selección Peruana.

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