BTS llega a Netflix EN VIVO: Fecha y hora del evento global de la famosa banda de K-pop

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Se acabó la espera! Tras cumplir con el ejército, BTS regresa para reclamar su trono. Van a tener un evento global en Netflix y las ARMY ya está contando los minutos. Ver a los siete juntos de nuevo en el escenario va a ser de otro planeta.

BTS y su esperado regreso

BTS está de vuelta y la noticia nos dejó a todos fríos. Después de pasar por el servicio militar, los chicos regresan con todo y planean un reencuentro épico: un concierto gratis en plena Plaza Gwanghwamun de Seúl.

El evento, titulado "BTS: El Comeback en Vivo Arirang", será transmitido a nivel mundial a través de Netflix, permitiendo que fans de distintos países puedan disfrutar del espectáculo. El show no solo marca su regreso, sino que también funciona como una antesala del lanzamiento de su nuevo álbum.

Fecha y hora del evento

El concierto se llevará a cabo este sábado 21 de marzo de 2026, y será transmitido en diferentes horarios según la región. En Latinoamérica, los fans podrán conectarse en la mañana para no perderse ningún detalle del esperado regreso.

Estos son los horarios confirmados:

México (CDMX) y Costa Rica: 5:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 a.m.

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 7:00 a.m.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 8:00 a.m.

"BTS: El Comeback en Vivo Arirang" iniciará en la noche en Corea del Sur, pero gracias a Netflix, el evento podrá verse en simultáneo en todo el mundo, consolidando así el carácter global del regreso de BTS.

BTS presentará su álbum "Arirang"

El concierto también marcará el punto de partida de una nueva etapa en la carrera del grupo. BTS presentará su álbum "Arirang", el primero tras el lanzamiento de "Proof" en 2022.

El nuevo álbum se llama "Arirang" y trae nada menos que 14 canciones nuevas. Con esto marcan su regreso oficial después de varios años enfocados en sus cosas de solistas y, obvio, en el servicio militar.

La expectativa es enorme, no solo por el regreso, sino también por lo que BTS promete ofrecer en esta nueva era musical, que ya apunta a incluir una gira mundial con presencia confirmada en Latinoamérica.

Así, BTS vuelve por la puerta grande a través de Netflix con un evento global que todo el mundo estaba pidiendo. Ya no hay que esperar más porque la fecha y la hora ya están confirmadísimas; va a ser un reencuentro masivo con ARMY y el inicio oficial de todo lo nuevo que se traen entre manos.