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Franco Velazco asegura que sanción a Jairo Concha y Javier Rabanal es nula: "Comisión Disciplinaria carece de validez"

El administrador de Universitario, Franco Velazco, aseguró que la Comisión Disciplinaria no fue elegida por la Asamblea General tal como indican los estatutos. Por ello, las sanciones contra Jairo Concha y Javier Rabanal no tendrían sustento legal.

Comisión Disciplinaria carece de nulidad, denunció Franco Velazco.
Comisión Disciplinaria carece de nulidad, denunció Franco Velazco. (Difusión)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/03/2026

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Universitario continúa alzando su voz de protesta contra los organismos legales de la Liga 1 luego de la sanción a Jairo Concha y Javier Rabanal. Ahora, su administrador, Franco Velazco, hizo una grave denuncia acerca de como se eligió la Comisión Disciplinaria que ve todas los castigos para los clubes que compiten el fútbol peruano.

Comisión Disciplinaria fue elegida irregularmente

En diálogo con el programa 'Hablemos de Max', el mandamás crema dio a conocer que los estatutos, aprobados por todos los equipos, indica que los miembros de esta comisión tienen que ser elegidos tras llevarse a cabo una Asamblea General.

"Hemos detectado que el artículo 43 de los estatutos señala claramente que la Asamblea General elegirá a los integrantes de la Comisión Disciplinaria. Le informo al Perú que esa asamblea nunca se llevó a cabo, es decir la junta directiva nombró a dedo, de manera irregular e ilegal a los miembros de la Comisión Disciplinaria", indicó.

Velazco dejó en claro que este procedimiento no se cumplió por lo que la junta directiva eligió a dedo a los miembros del mencionado equipo de trabajo. Con ello, la Comisión Disciplinaria y todas las resoluciones que emitió, no tendrían sustento legal alguno. En consecuencia, las sanciones contra Jairo Concha y Javier Rabanal no tendrían validez alguna.

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"Vale decir, que es una comisión que no tiene validez. Todos los actos que ha suscrito, que ha firmado y emitido, son para el derecho, actos nulos, que no tienen validez jurídica. Eso es un hecho grave", añadió.

Solicitaron urgentemente que se convoque a una asamblea

Tras conocer sobre esta situación, Franco Velazco le hizo saber su postura a otros clubes de la Liga 1 para poder contar con un mayor respaldo. Sin embargo, su solicitud fue rechazada u obviada por más de un equipo ya que solo Cienciano respondió positivamente.

Incluso, dio a entender que cuentan con el respaldo legal para que sus elementos castigados puedan participar en el próximo partido de Universitario en el Torneo Apertura. Por ello, hizo un llamado al presidente de la Liga 1, Fernando Corcino, para que pueda dar sus descargos sobre la renuncia que acaba de hacer pública.

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En resumen, Franco Velazco, administrador de Universitario, aseguró que las sanciones contra Jairo Concha y Javier Rabanal son nulas al indicar que la Comisión Disciplinaria fue elegida a dedo y no en Asamblea General tal como indica los estatutos del campeonato nacional.

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