Pedido de confianza del Gabinete de Luis Arroyo se debe dar antes de elecciones 2026, asegura congresista Orué

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, se pronunció sobre los recientes cambios en la Presencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la salida de Denisse Miralles. Al respecto, indicó que el Congreso debería otorgar el voto de confianza al nuevo Gabinete de Luis Arroyo para evitar una posible afectación de las elecciones generales 2026.

Presidente Balcázar debe acelerar exposición del Ejecutivo

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la parlamentaria indicó que la exposición del nuevo premier Luis Arroyo y sus ministros de Estado ante el Pleno del Congreso, se debería dar antes de las elecciones, las cuales se llevarán a cabo el 12 de abril.

En ese sentido, precisó que el presidente de la República, José María Balcázar, debe dar celeridad a los planteamientos de los distintos ministros para que las bancadas parlamentarias puedan escuchar el plan de Gobierno y puedan definir la confianza.

"(El voto de confianza) debería ser antes de las elecciones. Esos 30 días han sido dispuestos por el presidente del Congreso, pero ya el presidente de la República debería darle celeridad y colocar su plancha para que nosotros podamos darle el voto de confianza y poder oír cuál es su plan que como Gabinete tienen", dijo a Canal N, este jueves 19 de marzo.

¿Podemos Perú otorgará confianza a Gabinete Arroyo?

Es así que, al ser consultada sobre si la bancada de Podemos Perú otorgaría o no la confianza a Arroyo, la congresista Orué precisó que esto se definirá tras analizar los planteamientos del Ejecutivo; sin embargo, desde su punto de vista personal, consideró que se debe otorgar el voto de confianza para evitar más modificaciones que podrían "comprometer" las propias elecciones.

Cabe mencionar que, Orué hizo un llamado a sus colegas para que se detenga el desgaste que existe en la política peruana debido a los constantes cambios tanto de presidentes como de ministros. Según indicó, hay proyectos y compromisos que no se concluyen debido estos cambios.

"Finalmente no se terminan por cumplir ciertos compromisos que son proyectos donde tu representas a tu país y que no se van a cumplir porque se siguen cambiando de presidente a cada momento. Mientras en las carteras ministeriales también existan cambios de ministros, lamentablemente, no va a haber una aprobación de proyectos importantes", enfatizó la parlamentaria.

De esta manera, la legisladora Ariana Orué consideró que más modificaciones en el Ejecutivo podrían comprometer las elecciones generales 2026, por lo que indicó que se debe otorgar la confianza al Gabinete Arroyo.