Matute en alerta: Alianza Lima da a conocer parte médico de Renzo Garcés y Fernando Gaibor

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el partido ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima confirmó mediante un comunicado el parte médico de Renzo Garcés y Fernando Gaibor, quienes terminaron sentidos y quedaron descartados para el siguiente compromiso del Torneo Apertura. La noticia no tardó en generar preocupación, ya que ambos jugadores son piezas importantes en el esquema del equipo.

La lesión de Renzo Garcés

Todo se originó luego del reciente enfrentamiento en el Cusco, donde Alianza Lima visitó a Deportivo Garcilaso. Durante el partido, Renzo Garcés tuvo que abandonar el campo por molestias físicas que encendieron las alarmas en el comando técnico.

Días después, el club informó sobre la situación del defensor. "Nuestro futbolista Renzo Garcés presentó una molestia física que le impidió culminar el partido. Los exámenes médicos posteriores han confirmado que el jugador presenta un desgarro del tendón en el aductor izquierdo ", informó la institución íntima.

La lesión de Fernando Gaibor

Pero Renzo Garcés no fue el único afectado. El jugador Fernando Gaibor también terminó el compromiso con molestias, lo que obligó al área médica a realizarle exámenes para determinar la gravedad de su estado.

El diagnóstico confirmó una lesión muscular que lo alejará temporalmente de las canchas. "Por su parte, el volante blanquiazul Fernando Gaibor terminó el compromiso con molestias musculares. Tras los estudios médicos, se detectó que el futbolista presenta un desgarro en el músculo pectíneo del muslo derecho ", detalló Alianza Lima.

Garcés y Gaibor están en rehabilitación

Con estos diagnósticos, ambos futbolistas quedaron descartados para el próximo duelo ante Juan Pablo II, que se jugará este sábado 21 de marzo en Matute por la fecha 8 del Torneo Apertura. La ausencia de Renzo Garcés y Fernando Gaibor representa un desafío importante para el comando técnico.

Por ahora, el cuerpo médico no les quita el ojo de encima. Los dos ya se pusieron manos a la obra con la recuperación; la idea es que estén de vuelta en las canchas lo más pronto posible.

"Ambos deportistas ya han iniciado sus respectivas sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico del club. La institución brindará información oportuna sobre la evolución de sus procesos de recuperación", finalizó el club blanquiazul en su comunicado.

Así, Alianza Lima dio a conocer el parte médico de Renzo Garcés y Fernando Gaibor tras sus respectivas lesiones, confirmando bajas importantes para el equipo blanquiazul y dejando en claro que ambos jugadores ya iniciaron su proceso de recuperación bajo supervisión médica.