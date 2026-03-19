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Sorteo de grupos de la Copa Libertadores se realiza HOY jueves 19 de marzo: ¿Cómo y a qué hora verlo EN VIVO?

Los 32 equipos de esta parte del continente inician su camino a la gloria este jueves 19 de marzo con la confirmación de sus grupos, la cual iniciará oficialmente en la primera semana de abril.

Sorteo de grupos de la Copa Libertadores se realizará hoy.
Sorteo de grupos de la Copa Libertadores se realizará hoy. CONMEBOL

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/03/2026

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Van por la obsesión. Desde 6:00 p. m. de hoy, jueves 19 de marzo, los 32 equipos participantes de la edición 2025 de la Copa Libertadores, empezarán a saber sus rivales de fase de grupo, en un sorteo que se llevará a cabo en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay.

Para la versión 66 del máximo torneo continental a nivel de clubes, Flamengo de Brasil intentará llegar al pentacampeonato, tras consagrarse en Lima en 2025. Otro histórico que está de vuelta es el Boca Juniors de Argentina. Palmeiras intentará pelear el título nuevamente, 

¿Cuáles son los bombos? 

Habiendo culminado las fases previas y en concordancia con el ranking de la CONMEBOL, los cuatro bombos que determinarán la ubicación de los equipos dentro de los ocho grupos han quedado establecidos de la siguiente manera:

  • Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador).
  • Bombo 2: Lanús (Argentina), Libertad (Paraguay), Estudiantes LP (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario (Perú).
  • Bombo 3: Junior (Colombia), U. Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Coquimbo Unido (Chile), La Guaira (Venezuela) y Cusco FC. (Perú).
  • Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Barcelona SC (Ecuador), Sporting Cristal (Perú), Deportes Tolima e Independiente Medellín, ambos de Colombia. 

Los tres equipos peruanos intentarán llegar a lo más lejos posible en el certamen. Universitario de Deportes buscará pasar los octavos de final, Cusco F. C. recurrirá a la altura de la "Ciudad Imperial" para obtener la mayor cantidad de puntos posibles y Sporting Cristal intentará revalidar lo hecho en las fases previas, intentando ser protagonista para superar esta instante copera. 

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¿Dónde será transmitirá el sorteo?

Este importante acontecimiento reúne a los principales equipos sudamericanos en búsqueda de la gran final que disputará en Montevideo, Uruguay, en noviembre próximo.

Sobre los medios que transmitirán el sorteo de fase de grupos, se mencionan los siguientes, de acuerdo al país en donde estés, teniendo en cuenta que el evento comenzará a las 6:00 p. m. (hora peruana) con dos horas de previa que se transmitirá en la cuenta de "X" de la Libertadores. 

  • Argentina: ESPN, Dsports, Disney+ y DGO.
  • Brasil: ESPN, Star+, TV Globo y Paramount+.
  • Chile / Uruguay / Paraguay: ESPN y Disney+.
  • Colombia / Perú / Ecuador / Bolivia / Venezuela: ESPN y Disney+.
  • Streaming Global: Canales oficiales de la CONMEBOL Libertadores en YouTube y Facebook.

De esta manera, los 32 equipos de esta parte del continente inician su camino a la gloria este jueves 19 de marzo con la confirmación de sus grupos, la cual iniciará oficialmente en la primera semana de abril. 

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