Denisse Miralles no habría aceptado condiciones de APP en el Congreso, según Héctor Acuña

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A 48 horas de haber renunciado al cargo, siguen revelándose más detalles sobre los orígenes que habrían causado la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la cual estaría vinculada a la bancada de Alianza Para el Progreso (APP).

Tal como ha trascendido en las últimas horas, la ex primera ministra habría dimitido al cargo porque no obtuvo el respaldo de las fuerzas políticas, tras la ronda de diálogo que empezó desde la semana pasada; así como, por no aceptar algunas "condiciones" que hubieran garantizado su continuidad en el puesto.

Miralles no cumplió con "exigencias" previo al voto de confianza

Quien se encargó de deslizar que Denisse Miralles habría sido sometida por la bancada de Alianza Para el Progreso fue el congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia), al señalar que, al no aceptar la mayoría de la "exigencias" solicitadas, su pedido de voto de investidura iba a ser rechazado.

"No tenían la correspondencia que ellos esperaban, porque, como siempre, pedir no cuesta nada, y muchas veces se han acostumbrado a pedir de todo y como la señora de alguna forma posiblemente, del 100 % solamente aceptaba el 20 %, 30 %, hasta el 50 %, no era lo suficientemente dócil", indicó el parlamentario.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el congresista Héctor Acuña indicó que la expremier Denisse Miralles no habría aceptado algunos pedidos de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP). "No tenían la correspondencia que ellos esperaban", comentó.



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El legislador advirtió también, que en las últimas semanas han habido copamientos de algunos partidos políticos con representación en el Congreso, en ese sentido, precisó que el Ministerio de Educación "ya está en manos" de una organización, aunque no precisó cuál sería; no obstante, sí reconoció una "pugna" entre el Bloque Magisterial y Acción Popular por la Comisión de Energía y Minas del Parlamento.

Asegura que grupos políticos tendrían dominado al presidente Balcázar

Consultado sobre el papel del presidente José María Balcázar sobre los recientes cambios en el Gabinete Ministerial, para Héctor Acuña, lamentablemente no mucho pudo ser el mandatario, porque denunció estar bajo la voluntad de ciertas grupos políticos en el Congreso.

"Lo cierto es que el presidente Balcázar no gobierna, los que gobiernan son estos partidos políticos que lo tenemos bien claro, identificado", señaló esta mañana en el programa "Hablemos Claro".

Sobre la gestión del Legislativo en el quinquenio que está por culminar, Acuña Peralta no tuvo dudas en afirmar que "son cinco años perdidos" y que el autodenominado "bloque democrático" es el que manejo al Poder Ejecutivo.

El legislador reafimó la hipótesis de que el Congreso gobierna al Ejecutivo, prueba de ello sería los cambios en la PCM.