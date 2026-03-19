Robot causó sensación con singular baile en carnaval Pukllay en Andahuaylas: "Baila mejor que yo"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un robot causó sensación con un singular baile en el marco del Carnavalk Pukllay 2026. que se celebra en Andahuaylas, en la región Apurímac. De manera inmediata, diversos videos se viralizaron en redes sociales generando diversos comentarios.

Robot se volvió sensación con singular baile en carnaval Pukllay

El pasado viernes 13 de marzo se desarrolló el XX Encuentro Nacional del Carnaval Originario del Perú, 'Pukllay 2026', en la ciudad de Andahuaylas. Allí durante el desfile de diversas comparsas que representaban diversas regiones de nuestro algo muy peculiar captó las miradas de los asistentes.

Resulta que en medio de esta celebración con coloridos trajes y cánticos ancestrales, apareció una creación que era el reflejo de una tecnología de punta que asombró a las miles de personas que se encontraban en este evento histórico.

¿De qué se trataba? Resulta que se mostró un robot humanoide de alta precisión así como un perro robótico o también llamado CyberDog. Su presencia marcó un hito en la festividad de este carnaval andahuaylino y se dio gracias al Instituto de Educación Superior La Pontificia.

Ambas máquinas interactuaron con el público así como también con delegaciones en la plaza principal. Por su parte quien causó mayor sensación fue el robot humanoide debido a que sostenía sobre sí serpetina de colores y al ritmo de la música tradicional se dispuso a bailar.

Robot y su singular baile se viraliza en redes sociales

De izquierda a derecha así como arriba y abajo, moviendo sus brazos y piernas metálicas e incluso utilizando zapatillas blancas, este androide se llevó las aplausos así como los gritos del público asistente, pero ello no quedaría allí debido a que los diversos registros que realizaron las personas terminaron por viralizarse en diversas redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram.

Además, a raíz de sus pasos singulares, los cibernautas se pronunciaron mediante diversos comentarios que se asombraron y festejaron que algo totalmente novedoso esté presente en este tipo de festejos tradicionales.

Sin embargo, existió otro grupo de usuarios que resultaron ser escépticos creyendo que podría tratarse de registros filmográficos realizados con inteligencia artificial, pero los diversos autores de estos materiales descartaban eso porque afirmaron que ellos mismo realizaron la grabación.

"Lindo", "Está bueno", "Robot carnavalero", "Bailarín", "Perú es clave", "Baila con mejor ritmo que yo", "Arriba la tecnología y los carnavales", "De Apurímac para el mundo", "Tiene ritmo", fueron algunos de los mensajes.

Es así como un robot se volvió sensación con un singular baile en el carnaval Pukllay, celebrado en Andahuaylas. Su difusión redes sociales generó que se viralice el momento y tenga diversos comentarios.