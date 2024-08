¡Lamentable! Histórico futbolista de Universitario revela que no lo invitaron al centenario

Universitario se encuentra esperando la celebración del centenario del equipo en el estadio Monumental, la cual contará con la participación de varias leyendas del equipo. Sin embargo, un histórico futbolista denunció no haber sido contactado por el cuadro de sus amores.

El jugador en cuestión es Luis La Fuente, quien fue de los nombres emblema del club en la década de los 60's, teniendo participación en las primeras campañas de los 70's con los merengues.

Conocido popularmente como el 'Príncipe', este manifestó sentirse apenado por la situación, y expresó que la administración de Jean Ferrari debería tener más en consideración a las leyendas del equipo.

La Fuente fue entrevistado por el periodista Juan Carlos Esteves, y precisó que fue contemporáneo a leyendas del equipo, del cual aún se siente hincha.

"Es muy triste que no me inviten, pero yo me siento hincha de la 'U', jugué por la 'U', le debo mucho a la 'U'. Tengo agradecimiento por los grandes dirigentes que tuvo la 'U' cuando estaba junto a José Fernández, Héctor Chumpitaz, mi compadre Roberto Chale, Lucho Cruzado, Enrique Cassareto, Ángel Uribe, Nicolás Fuentes, todos esos jugadores con los que tuve la suerte de jugar", declaró.

En ese sentido, el destacado defensor central alegó que debería recordarse a algunos de los jugadores que se consagraron con la 'crema' y ahora ya no están, además de todos los que salieron campeones vistiendo la camiseta.

Luis, de 77 años, aprovechó para disparar contra la dirigencia merengue, indicando que se han olvidado lo que significó su persona para el equipo. Incluso, llegó a comparar la administración actual con la de otros nombres.

Concluyendo su declaración, el exjugador manifestó no sentirse molesto u ofuscado por la forma cómo el club lo ha tratado, y su sentir va más relacionado hacia la pena y la decepción.

"No me quejo, porque la 'U' me dio mucho. Yo no defraudé porque salimos campeones, le ganamos a River y Racing en Argentina, que creo que ningún equipo peruano lo ha hecho. Se han olvidado, es raro, pero olvidar es humano. Me da pena, pero soy crema y lo seré toda la vida", añadió.