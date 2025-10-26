Liga1: Universitario se juega hoy su Tarma su "primera final" para ser tricampeón nacional

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Puede acabar en lo más alto en "La Perla de los Andes". Universitario de Deportes puede lograr este domingo 26 de octubre el segundo tricampeonato de su historia si vence al ADT en Tarma.

El trascendental duelo por la fecha 16 de la Liga1 se llevará a cabo desde las 3:30 p. m., siendo esta la "primera final" que tiene el "cuadro estudiantil" tras la victoria de su más cercano perseguidor, Cusco FC, quien anoche hizo lo propio por 1 a 0 ante el Atlético Grau en el Garcilaso de la Vega.

Matemáticamente hoy sería inalcanzable

Debido a su gran campaña durante todo el 2025, la "U" llega a esta parte del año con una inmejorable oportunidad para abrochar el ansiado "Tri" luego de 25 años. A falta de tres fechas para que culmine el Torneo Clausura. El equipo de Jorge Fossati tiene 36 puntos con 14 partidos jugados; mientras que, el "equipo imperial" registra 29 unidades, también con la misma cantidad de juegos disputados.

Una victoria en Tarma lo haría sacar 10 puntos de diferencia sobre 9 por disputarse, lo que convertiría a la "U" nuevamente campeón nacional, obteniendo así su estrella número "29" en 101 años de vida institucional.

No obstante, de no lograr el triunfo tiene otras "dos finales", la primera contra Deportivo Garcilaso (fecha 18) y Chankas (fecha 19), programados para el 7 de noviembre en el Monumental y mediados del mismo mes (todavía sin localía confirmada), respectivamente.

Hegemonía local en los últimos cuarto torneos

Universitario de Deportes lograría esta tarde un nuevo hito a nivel profesional, puesto que, obtendría su "quinto torneo corto" de manera consecutiva. Como se recuerda, la racha empezó a finales del 2023 cuando lograron el Clausura y posteriormente vencieron a Alianza Lima en Matute para lograr su estrella "27".

La obligación era ganarlo todo en el año de su bicentenario y así fue, ya que, lograron el Apertura y el Clausura de manera sólida. Ya en este 2025, festejaron en el Apertura y clasificándose a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de 15, quedando eliminados ante el Palmeiras de Brasil.

Para esta ronda final, la "U" tiene 75 puntos en la tabla acumulada, Cusco FC tiene 63. Alianza Lima y Sporting Cristal tiene 59 y 54 puntos, respectivamente, estos dos últimos todavía no tienen asegurada su clasificación al máximo torneo de la CONMEBOL para la versión 2026.

Universitario puede escribir un nuevo capítulo glorioso en su rica historia, todo está en sus manos para hacerlo realidad a casi dos meses de la llegada de la Navidad.