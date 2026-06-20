Lionel Messi: ¿Cuál es el estado de salud de su padre, tras la falsa confirmación de su muerte?

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salud de Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, generó preocupación en las últimas horas luego de que circulara una falsa información que aseguraba su fallecimiento. Sin embargo, la familia del representante deportivo aclaró que se encuentra internado bajo supervisión médica y que su evolución es favorable dentro del cuadro que presenta.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Messi?

Tras la rápida difusión del rumor, los familiares emitieron un comunicado para precisar que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa una situación de salud que requiere atención especializada. No obstante, remarcaron que responde adecuadamente al tratamiento y que continúa recuperándose bajo el seguimiento de los profesionales encargados de su cuidado.

Asimismo, la familia explicó que únicamente su círculo más cercano tiene acceso a información precisa sobre su estado de salud. Con ello, buscó poner fin a las especulaciones que surgieron en redes sociales y diversos espacios digitales, donde se multiplicaron versiones sin confirmar sobre la condición del padre del campeón del mundo.

Por otro lado, el médico Guillermo Capuya intervino públicamente para desmentir las versiones que apuntaban a un desenlace fatal. Aunque evitó brindar detalles sobre el diagnóstico por respeto al secreto profesional, confirmó que conoce la situación médica y respaldó la información difundida por la familia.

En tanto, el periodista argentino Ángel de Brito también informó que Jorge Messi permanece internado en el Hospital Español de Rosario, donde recibe tratamiento por una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada. Mientras continúa su recuperación, los familiares expresaron su malestar por la difusión de noticias falsas y cuestionaron la falta de respeto con la que se abordó un asunto estrictamente privado.

Lionel Messi sufre por la salud de su padre

Familia Messi exige respeto

El pronunciamiento de Messi confirma que el padre de 'la pulga' padece de una enfermedad tal como se indicó días atrás, pero también señaló que viene evolucionando favorablemente al tratamiento médico al que fue sometido.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicaron.

Seguidamente, la familia Messi lamentó las versiones vertidas en un programa de YouTube al cual calificaron de insensible y con falta de escrúpulos. Por ello, señalaron que solo sus parientes más cercanos contarán con información verificada sobre la condición de su padre.

En medio de la preocupación generada por la falsa información, la familia de Jorge Messi logró aclarar su verdadera situación médica y pidió respeto por su privacidad. Mientras continúa bajo atención especializada y muestra una evolución favorable, el caso reabrió el debate sobre la difusión irresponsable de noticias sin verificar.