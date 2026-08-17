Tabla y programación de la fecha 6 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la sexta jornada, que se disputará del viernes 21 al domingo 23 de agosto, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la fecha anterior,Alianza Lima venció (1-0) a UTC en el Alejandro Villanueva, Sporting Cristal goleó (4-1) a Sport Huancayo en el Alberto Gallardo, y Universitario hizo lo propio por 2-3 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón.

Fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 21 de agosto

FC Cajamarca vs. Atlético Grau (12:00 p.m.)

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (3:00 p.m.): Los rimenses buscarán obtener una victoria importante en el calor de Piura para mantenerse expectantes a los primeros puestos.

Sábado 22 de agosto

Sport Huancayo vs. CD Moquegua (11:00 a.m.)

UTC vs. Comerciantes Unidos (1:15 p.m.)

Juan Pablo II College vs. ADT (3:30 p.m.)

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC (7:00 p.m.): Duelo reñido en el Inca Garcilaso de la Vega ante dos vecinos de la región que buscarán los tres puntos.

Domingo 23 de agosto

Sport Boys vs. Cienciano (1:00 p.m.): El Callao se pinta de rosado para recibir al 'Papá' que llega necesitado de puntos en el Clausura.

El Callao se pinta de rosado para recibir al 'Papá' que llega necesitado de puntos en el Clausura. FBC Melgar vs. Alianza Lima (3:30 p.m.): Arequipa será escenario del mejor compromiso de la fecha 6. Los 'íntimos' irán con todo para seguir siendo punteros de la tabla.

Arequipa será escenario del mejor compromiso de la fecha 6. Los 'íntimos' irán con todo para seguir siendo punteros de la tabla. Universitario vs. Los Chankas (6:30 p.m.): Los 'cremas' bajarán el telón de la fecha en el Monumental de Ate cuando reciban al elenco andahuaylino.

Tabla de posiciones

Tras los resultados de la fecha anterior, Alianza Lima lidera la tabla con 11 puntos, seguido por cuatro equipos que igualan con 10 unidades; FBC Melgar, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Universitario.

Tabla de posiciones - Torneo Clausura (fecha 6)

¿Por dónde se van a transmitir los partidos'

Toda la sexta fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).