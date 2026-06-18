Bus de transporte público en Perú causa furor en redes tras tener TV para ver el Mundial 2026: "Excelente servicio"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El Perú sigue siendo clave. Si hay algo que caracteriza al peruano es sin duda alguna su creatividad y, en el contexto en el que el mundo se paraliza por los partidos del Mundial 2026, un bus de transporte ha causado furor en las redes sociales por tener un televisor para disfrutar de la máxima fiesta del fútbol.

Un servicio de transporte en modo fútbol

Gracias a las plataformas digitales en la actualidad cualquier hecho curioso se viraliza inmediatamente. Tal es el caso de una unidad vehicular que viene siendo toda una sensación por tener en su interior una TV en la que se transmiten los cotejos de la competición más importante del balompié.

Si bien es cierto la selección peruana no clasificó a la cita mundialista que se celebra en Norteamérica, los amantes del fútbol se encuentran pendientes de cada partido de esta primera jornada de la fase de grupos que está trayendo algunas sorpresas con escuadras que en la previa se les considera inferiores han dado el batacazo al empatar con rivales que cuentan con jugadores en los mejores equipos del mundo.

En ese contexto, un bus de transporte público decidió sumarse a la alegría por la Copa del Mundo 2026 y colocó un televisor de tamaño mediano para que los pasajeros puedan ver en vivo y en directo los infartantes encuentros.

De acuerdo al video que circula en diversas redes sociales se observa a los usuarios, en su mayoría hombres, concentrados disfrutando del cotejo que se disputó el último martes, 16 de junio, en el que la selección de Argentina goleó a Argelia con un hat - trick de Lionel Messi en su debut en el campeonato. Inclusive hasta el conductor del vehículo se detuvo para ver el resultado del partido.

Video se viraliza y genera diversas reacciones

De forma inmediata la grabación se viralizó en redes sociales como Instagram y TikTok en las que diversos cibernautas reaccionaron así como también escribieron diversos mensajes acerca del televisor que se implementó en el bus de transporte público para que las personas que viajen en él se entretengan viendo los partidos del Mundial 2026.

"Excelente servicio", "Hasta el chofer está viendo", "Perú es clave", "El peruano es ingenioso", "Dime que eres peruano sin decirlo", "Excelente", "Perú es otro level", "El chofer bien atento", "Hay inversión, se paga un extra ya saben", "Ahí si disfruto que haya tráfico", "Le doy su propina por el entretenimiento", fueron algunos comentarios.

Como vemos, la fiebre del Mundial 2026 llegó al transporte público de Perú, así lo ha evidenciado un video en el que se muestra un televisor en el interior de un bus donde se está transmitiendo un partido de la máxima competición del fútbol y los pasajeros disfrutan de ello.