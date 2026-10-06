Neymar Jr. y su emotivo mensaje para Lionel Messi por su partido final con Argentina: "El mundo te agradece por todo"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una jornada cargada de emociones durante la previa a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, el mundo del fútbol no tardó en rendirle homenaje al astro rosarino. Una de las reacciones más conmovedoras provino de su gran amigo y excompañero, Neymar Jr., quien utilizó sus redes para dedicarle un emotivo mensaje antes del pitazo inicial frente a Benín.

"Fue un honor"

El atacante brasileño expresó el sentir de millones de aficionados al afirmar que quienes aman el balompié disfrutaron de su talento a lo largo de los años, destacando que el agradecimiento hacia el capitán argentino trasciende fronteras y el propio tiempo

"Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol", escribió.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos... Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi 🐐 — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Una hermandad nacida en el Barça y reencontrada en París

Las palabras de la estrella paulista no solo reflejan una profunda admiración profesional, sino también el lazo de amistad construido en las canchas más exigentes del planeta. En su publicación, Neymar enfatizó el honor de haber competido en contra y, sobre todo, de "hacer historia a su lado".

Esta complicidad tuvo su época dorada en el FC Barcelona, club donde conformaron, junto al delantero uruguayo Luis Suárez, una de las tridentes ofensivas más deslumbrantes y temidas de la historia: la recordada "MSN".

En la entidad azulgrana conquistaron el histórico triplete en la temporada 2014-2015 —incluyendo la UEFA Champions League—, sumando además múltiples títulos de LaLiga y copas nacionales. Años después, tras emprender caminos separados, el destino volvió a unirlos en el París Saint-Germain entre 2021 y 2023, donde cosecharon dos coronas de la Ligue 1 y deleitaron nuevamente al público europeo.

Rivalidad sana y el fin de un ciclo histórico

A pesar de la enraizada rivalidad deportiva entre Argentina y Brasil, ambos futbolistas supieron cultivar una relación fundamentada en el respeto mutuo. Sus enfrentamientos en el Superclásico de las Américas, que incluyeron momentos inolvidables como la final de la Copa América 2021 ganada por la Albiceleste en el estadio Maracaná, siempre finalizaron con abrazos sinceros y muestras de afecto.

Con el emoticón de una cabra —en clara alusión al acrónimo inglés GOAT (el mejor de todos los tiempos)—, Neymar cerró un tributo que resonó con fuerza en las redes sociales. Esta sentida dedicatoria funcionó como el marco perfecto para el homenaje que se brindará en Buenos Aires, donde la gente se sigue congregando para despedir al astro, cerrando una trayectoria que transformó la historia del fútbol.