Llega motivado a la selección peruana: Luis Ramos anotó un golazo en victoria de América de Cali

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Llega motivado a la selección peruana. El delantero nacional Luis Ramos anotó un golazo en la victoria 2-1 de América de Cali ante Junior de Barranquilla, compromiso por la ida de cuartos de final de la Copa de Colombia.

Luis Ramos anota golazo en América de Cali

En un encuentro de poder a poder disputado en el Estadio Metropolitano Riberto Meléndez, el cuadro escarlata fue el encargado de romper la paridad en el marcador tras un gol del mediocampista Andrés Roa.

Sin mayor complicaciones hasta el final del primer tiempo, el resultado no se movería. Posteriormente, tras el descanso, Luis Ramos aparecería para anotar el 2-0 a favor de América de Cali.

El delantero nacido en Trujillo hace 25 años, se inventó una jugada de pizarra. A los 52 minutos de la segunda mitad partió desde el mediocampo, eludió a un rival con huacha incluida y sacó un potente remate con el pie derecho desde fuera del área y batió al guardameta Jefferson Martínez.

Con este tanto, el ariete nacional llegó a los 11 goles con el conjunto de América de Cali alcanzando de esta manera su mayor registro goleador en una temporada, tal y como lo hizo cuando formaba parte del plantel de Cusco FC.

Por su parte, El cuadro local, Junior de Barranquilla, fue en busca del descuento y sobre el final del encuentro, cuando el cronómetro marcaba los 82 minutos, Cristian Báez marcó el único tanto de 'Los Tiburones'.

⚽🔥🏆 ¡Enorme victoria de América en el Metropolitano! ¡La 'mecha' se prendió contra el 'tiburón' y ganó 2-1 con goles de Andrés Roa y Luis Ramos en el partido de ida de los cuartos de final de #LACOPAxWIN! pic.twitter.com/slD1MFVnfT — Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025

Presente en la convocatoria de Perú

La selección peruana ya tiene lista de convocados para el amistoso frente a Chile, encuentro que se disputará el viernes 10 de octubre a las 6 de la tarde en Santiago, como parte de la próxima fecha FIFA.

El técnico Manuel Barreto decidió apostar por una mezcla de experiencia y proyección en esta nómina. En total, fueron 15 jugadores de la Liga1 los elegidos, a los que se suman 10 futbolistas que militan en el extranjero, conformando una base equilibrada.

En esta nómina, Luis Ramos se perfila como la carta gol en la delantera patria. Se espera que su buen momento en su equipo lo refleje también defendiendo la camiseta de la Blanquirroja, en el único amistoso que sostendrá en el presente mes.

En síntesis, Luis Ramos anotó un golazo en la victoria de América de Cali 2-1 ante Junior de Barranquilla. Ello, en el marco de su reciente convocatoria a la Bicolor.