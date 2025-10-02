Inició el recambio generacional en la Selección Peruana: La primera lista de Manuel Barreto sin ningún 'histórico'

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana inició lo que será el recambio generacional tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas al 2026 tras quedar penúltimos en la tabla de posiciones. Con la salida de Oscar Ibáñez y el anuncio de Manuel Barreto, el combinado patrio se alista para afrontar una serie de amistosos antes que acabe el 2025.

Inició el recambio generacional en la Selección Peruana

Ahora, la consigna dentro de la Federación Peruana de Fútbol es iniciar un completo recambio generacional en el equipo de todas con la finalidad de encontrar nuevos nombres de cara al siguiente proceso eliminatorio.

Y a poco menos de dos semanas para el amistoso ante Chile en condición de visita, Manuel Barreto dio a conocer su primera lista de convocados con la presencia de debutantes en la Selección Peruana y sin ningún histórico de los últimos años.

Dentro de los llamados destacan el portero de Cusco FC, Pedro Díaz, del defensor del Mineros de Zacatecas, Anderson Villacorta, además de la inclusión de la joya del Bayern Múnich, Felipe Chávez.

En esa misma línea, la lista es integrada en su mayoría por futbolistas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal destacando a Kevin Quevedo, Alex Valera y Martín Távara. Los pocos extranjeros son Erick Noriega, Luis Ramos y Kenji Cabrera quien viene destacando en la MLS.

Es importante precisar que el amistoso ante Chile se jugará el viernes 10 de octubre a las 20:00 horas (18:00 horas de Perú) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

La primera lista de Manuel Barreto:

Pedro Díaz (Cusco FC)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Banfield)

Marcos López (FC Copenhague)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Anderson Santamaría (Universitario de Deportes)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario de Deportes)

Matías Lazo (Melgar)

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Universitario de Deportes)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Alex Valera (Universitario de Deportes)

Luis Ramos (América de Cali)

Juan Pablo Goicoechea (Platense)

Felipe Chávez (Bayern Múnich)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Joao Grimaldo (Riga FC)

Bryan Reyna (Belgrano)

Kevin Quevedo (Alianza Lima).

De esta manera, Manuel Barreto presentó su primera lista de convocados de la Selección Peruana para lo que será la Fecha FIFA de octubre donde se jugará un amistoso ante Chile. El entrenador interino dejó afuera a gran parte de los históricos los cuales fueron parte de los últimos dos procesos eliminatorios.