Lo celebra Universitario: Sporting Cristal perdió 3-2 ante ADT y le dijo adiós al Torneo Clausura

El Torneo Clausura parece haber quedado definido luego que Sporting Cristal cayera en condición de visitante por 3-2 ante ADT en la altura de Tarma. Mauro Da Luz luego la figura excluyente de este partido ya que convirtió los tres tantos del local. Por la visita, Santiago González y Leandro Sosa fueron los anotadores.

Primer tiempo con goles

El local golpeó rápido en el encuentro y aprovechó la pasividad de la visita en los primeros minutos. Fue ahí que Joao Rojas desbordó a toda velocidad por la banda izquierda y sacó un remate complicado para el portero Diego Enríquez que dejó un rebote en el corazón de su área.

Este fue bien aprovechado por Mauro Da Luz quien definió a placer para poner el primero de ADT. A partir de este tanto, Sporting Cristal despertó y comenzó a llevar peligro sobre la portería rival. Los celestes remontaron el marcador cuestión de minutos gracias a los tantos de Santiago González en primera instancia y de Ismael Sosa segundos antes de finalizar la primera parte.

Triplete de Da Luz y victoria para los locales

Axel Moyano y Hernán Rengifo ingresaron sobre los primeros minutos de la parte complementaria para obtener mayor volumen ofensivo. A eso se le suma que los celestes volvieron a mostrar esas fragilidad defensiva que parecía haber olvidado desde la llegada de Paulo Autuori, Miguel Araujo y Luis Abram.

Al minuto 70, un tiro de esquina no pudo ser despejado por los jugadores rimenses, pero fue bien aprovechado por Mauro Da Luz quien anotaba su doblete y el empate a 2 transitorio. Pero esto no fue todo, ya que solo unos minutos después llegaba el tercero que consumaría la derrota del elenco bajopontino.

Cuando se encontraban en salida, Jesús Pretell dio un pase atrás para Miguel Araujo el cual quedó corto. A medio camino, el inspirado Da Luz tomó el balón, realizó un autopase que dejó fuera de jugada el central celeste y convirtió su hat-trick ante la salida de Enríquez.

Pese a los múltiples intentos de alcanzar la igualdad, el local se llevó un importante triunfo para dejando fuera de la pelea al elenco dirigido por Paulo Autuori. La victoria tarmeña también se gritó en tienda crema ya que con este resultado la mesa quedó servida en favor de Universitario.

De esta manera, Sporting Cristal perdió 3-2 ante ADT en la altura de Tarma y se despidió de la lucha por el Torneo Clausura.