Luis Advíncula se conmueve al confirmar que no seguirá en Boca Juniors: "Tenía que volver a mi país"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luis Advíncula hizo oficial este miércoles 7 de enero que deja Boca Juniors y valoró la disposición del club xeneize para que pueda regresar a Perú y resolver cuestiones familiares.

Luis Advíncula no seguirá en Boca Juniors

En diálogo con El Canal de Boca, Luis Advíncula explicó que su salida del club argentino responde a temas familiares.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo", señaló.

Luis Advíncula agregó que el club accedió a su solicitud de regresar a Perú para estar cerca de su familia. "Ellos accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que, como te digo, no me alcanzará la vida para agradecer lo que han hecho por mí", comentó.

El jugador destacó la importancia de su experiencia en Boca Juniors y la calificó como un sueño cumplido. Además, calificó su paso por el club como una etapa intensa y enriquecedora: "Cumplí el sueño de venir a jugar a un club tan gigantesco como este".

"Pasé por todo. Me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado... siempre intenté dar lo mejor. Soy un ser humano que se equivoca y he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia y se va a extrañar", añadió.

El 'Rayo' también destacó el trato del club hacia él, enfatizando que siempre encontró apoyo dentro de la institución: "Me voy con la cabeza en alto y con todo el cariño hacia la gente. Boca siempre me dio la bienvenida y eso se agradece mucho", añadió.

¿Luis Advíncula jugará en Alianza Lima?

Desde Perú, se comenta que Alianza Lima ya habría cerrado todo para anunciar a Luis Advíncula como su nuevo refuerzo de cara a la Serie Río de La Plata, el torneo amistoso que se jugará en Uruguay esta semana.

"Y a 'Lucho' Advíncula que lo presentan el miércoles de esta semana, se acabó", reveló el periodista Renato Luna en el programa de YouTube Nada Que No Sepa.

Así, Luis Advíncula confirmó que no continuará en Boca Juniors, agradeciendo al club por el respaldo durante su paso y por ayudarlo a cumplir un sueño. La gran pregunta ahora es si finalmente llegará a Alianza Lima.