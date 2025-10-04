Universitario: Así luce la nueva camiseta morada de la 'U' en homenaje al Señor de los Milagros

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes presentó su nueva camiseta morada en homenaje al Señor de los Milagros ¿Cuándo la estrenarán en el campo? ¿Cuál será el precio de estas nuevas indumentarias y dónde se podrán conseguir? Todos los detalles sobre esta edición especial, sus características y su disponibilidad los encontrarás en esta nota.

La 'U' presenta su nueva camiseta morada

Universitario de Deportes y Marathon presentaron una camiseta especial que rinde tributo al Señor de los Milagros, símbolo de fe que une a millones de hinchas cremas.

Bajo el concepto "La fe nos une", esta edición conmemorativa refleja la profunda conexión espiritual y emocional que trasciende generaciones, combinando la historia deportiva del equipo con la devoción que caracteriza a la cultura peruana.

Detalles y precios de la camiseta morada

El diseño de la indumentaria se inspira en los vitrales religiosos y en el hábito característico del Señor de los Milagros. El color hueso, acompañado de detalles morados en números y acabados, logra una estética sobria y significativa que evoca tanto la espiritualidad como el fervor popular de octubre, mes en el que el Perú celebra con procesiones y expresiones de fe.

La camiseta estará disponible desde este mes en marathon.com.pe y en todas las tiendas Marathon a nivel nacional. Se ofrecerá en dos versiones: la camiseta oficial para hombre adulto a S/ 229 y la versión Pre Match a S/ 159, ambas elaboradas con tecnología de alta calidad que garantiza comodidad y durabilidad durante los partidos o entrenamientos.

Clubes que lucen camiseta morada en octubre

Universitario de Deportes se sumó a los clubes que ya presentaron su camiseta morada para todo el mes de octubre, siguiendo los pasos de Alianza Lima y Sport Boys.

Cabe mencionar que la 'U' probablemente estrene esta nueva indumentaria durante el encuentro contra Juan Pablo II, que se jugará este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental U Marathon, a partir de las 6:00 p. m.

Próximos partidos de Universitario

Universitario de Deportes enfrentará complicados partidos en la recta final del certamen, aunque su principal reto será Sporting Cristal y los duelos en la altura de provincia.

Fecha 13 : Universitario vs Juan Pablo II

: Universitario vs Juan Pablo II Fecha 14 : Sporting Cristal vs Universitario

: Sporting Cristal vs Universitario Fecha 15 : Universitario vs Ayacucho FC

: Universitario vs Ayacucho FC Fecha 16 : ADT vs Universitario

: ADT vs Universitario Fecha 18 : Universitario vs Deportivo Garcilaso

: Universitario vs Deportivo Garcilaso Fecha 19: Los Chankas vs Universitario.

Así, la nueva camiseta de Universitario y Marathon refuerza la fe y la pasión de los hinchas cremas en todo el país. Con este homenaje al Señor de los Milagros, se celebra no solo la historia deportiva del club, sino también el vínculo emocional y espiritual que une a los seguidores con su equipo. La iniciativa permite que cada hincha viva la identidad crema y la tradición peruana de manera tangible, llevando orgullo y devoción a todos los rincones del país durante el mes morado.