Lionel Messi se sincera sobre su personalidad y su vida lejos del fútbol: "Soy más raro que la..."

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La vida de Lionel Messi no solo gira en torno a la cancha. En una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, el capitán del Inter Miami se sinceró sobre su personalidad y cómo maneja su vida lejos del fútbol, dejando ver a un hombre que disfruta de la soledad, la familia y los pequeños momentos del día a día.

Lionel Messi y su vida lejos del fútbol

Durante la entrevista, Lionel Messi no dudó en confesar aspectos de su forma de ser que pocos conocen. "Tengo mi parte de que soy más raro que la m**rda. Disfruto mucho estar solo", reconoció.

El capitán del Inter Miami explicó que los momentos con sus hijos, aunque muy especiales, a veces le resultan saturantes:

"El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo por ahí me termina saturando. Me gusta mi momento de soledad. Miro TV o algún partido, pero más que nada eso. Antonela lo puede decir mejor que yo. Soy muy estructurado, si tengo el día organizado y me ponen algo en el medio, me desconecto".

Messi confesó también que los contratiempos y los cambios repentinos lo descolocan: "Estoy muy estructurado, si tengo el día organizado de alguna manera y en el medio pasa algo que me cambia todo...".

Lionel Messi es romántico y detallista

Respecto a su relación con su esposa, Antonela Roccuzzo, Lionel Messi reveló que, aunque es poco demostrativo, tiene su lado romántico y detallista:

"Sí, la verdad es que soy poco demostrativo pero tengo mi lado romántico. Soy muy detallista, yo me voy a la mañana y con Anto no nos volvemos a ver hasta la tarde o cuando salen los nenes del colegio y me gusta dejarle algún regalito".

El astro confesó que la diferencia en la demostración de afecto a veces genera pequeñas discusiones en la pareja: "Me cuesta mucho demostrar y expresarlo. Ella es mucho más romántica que yo y siempre tenemos discusiones porque ella me dice que dejó de ser tan demostrativa porque a mí no me gusta, yo soy mucho más frío".

Por último, Lionel Messi compartió un detalle curioso sobre cómo disfruta de los momentos de fiesta o baile: "Para bailar tengo que estar un poquito escabiado. Me gusta el vino. Vino y Sprite, para que pegue rápido. Es lindo con el calor".

Así, Lionel Messi dejó ver su lado más personal fuera del fútbol, confesando que disfruta de la soledad, los momentos con su familia y los detalles románticos con Antonela Roccuzzo, aunque no sea muy demostrativo.