Gianluca Lapadula tiene su favorito entre Universitario, Alianza y Cristal: "Solo me puedo poner la..."

Desde Italia, el delantero Gianluca Lapadula habló para un podcast local y respondió varios temas sobre su presente y rumores que alguna vez lo vincularon al fútbol peruano. Reconoció seguir la actualidad de la Liga1 y si tiene un favorito, entre Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal.

Difícil que deje Italia

Para el programa 'Doble Punta' que se transmite por YouTube, el atacante ítalo-peruano aseguró que se enteró de algunos movimientos en el mercado nacional, sobre todo de los equipos considerados como los tres grandes. Ofreció sobre el retorno de seleccionados y si alguna vez hubo la posibilidad de llegar a Sudamérica.

"Sigo todo lo que pasa en el fútbol peruano. Paolo (Guerrero) renovó con Alianza, volvió (Luis) Ramos y ayer leí algo sobre 'Lucho' (Advíncula), pero no sabía que todo estaba hecho. Algunos equipos me contactaron, pero lamentablemente no tuvimos la suerte de hacer el pase por varios motivos", mencionó el delantero.

Para Lapadula, dejar Italia sería complicado, especialmente por sus menores hijas, no obstante, ni descarta del todo un fichaje en la Liga1. "En este momento estoy focalizado en Spezia Calcio y sobre mi futuro no veo a largo plazo porque es muy importante este momento para mi. Pero me encantaría, no tengo ningún problema", indicó

Con respecto a si tiene un equipo preferido en Perú, evitó elegir entre Universitario, Alianza Lima y Cristal , pero reconoció el valor de cada uno, aunque afirmó que hay una camiseta que se pondría. "Sé que son los tres mejores equipos de Perú, pero hasta ahora solo puedo decir que solo me puedo poner la 'blanquirroja'", mencionó.

La selección y la mala eliminatoria

Debido a las lesiones y la poca continuidad que tuvo en el 'calcio', el ariete de 35 años se perdió gran parte de las eliminatorias para el Mundial 2026, que acabó sin clasificación directa, ni al repechaje. Sobre esto, declive a comparación de los dos últimos procesos.

"Vivimos un gran momento cuando llegamos al repechaje, logramos nuestro objetivo y luego se complicó todo. Lo que me costó más aceptar fue que perdimos nuestra esencia de jugar al fútbol porque me acuerdo que teníamos una gran manera de jugar. Yo fallé, cada uno falló, todo el equipo falló", aseveró.

