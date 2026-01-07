'Ñol' Solano rechaza aumento de extranjeros en Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas horas los clubes de la Liga 1 han tomado una decisión que ha generado gran polémica en todo el fútbol peruano. Por mayoría de votos, los equipos aprobaron aumentar el cupo de futbolistas extranjeros permitidos para el campeonato 2026, que iniciará a fin de mes, a un total de siete en cancha.

'Ñol' Solano rechaza aumento de extranjeros en la Liga 1

Como era de esperarse, diferentes protagonistas de nuestro balompié rechazaron esta medida al indicar que perjudica directamente a la aparición de jóvenes jugadores. Uno de los que se mostró en contra de la misma fue el exjugador de la Selección Peruana, Nolberto Solano.

El actual entrenador de la selección de Pakistán indicó que no tiene nada en contra de los extranjeros y si contra los clubes quienes buscan facilitar su gestión y así no trabajar en sus divisiones menores. Según indicó, el aumento de extranjeros le resta oportunidades a los nuevos talentos que buscan debutar en primera división.

"Yo no tengo problema con los extranjeros, pero lo que está pasando es el reflejo de lo que se viene haciendo mal. Los clubes no quieren invertir en menores y toman el camino más fácil de apoyar a una directiva de decir que se pueden traer 7 extranjeros. Entonces no hay oportunidad para el talento peruano, hay mucha deficiencia sobre todo con los clubes de provincia", indicó a Ovación.

Clubes de la Liga 1 aumentaron el cupo de extranjeros a 7.

No confían en el talento peruano

En esa misma línea, el exjugador de Sporting Cristal y Universitario dejó en claro que esto no es más que una continuidad en el fútbol nacional el cual ha confiado poco y nada en el talento peruano. Solano expresó que esto pasa no solo en el caso de los futbolistas sino también con los entrenadores ya que cada vez hay menos nacidos en el país dirigiendo en la Liga 1.

"No sé para dónde vamos, no confían en el técnico peruano. Es lo mismo que pasa con los futbolistas ahora, le ponen a 7 extranjeros y no tienen chance, hay que tener sentido común. Cuándo vamos a progresar nosotros como entrenadores si nadie confía. Esto está así lastimosamente hace mucho tiempo y no tengo nada en contra de los extranjeros, pero para el peruano cuándo va a haber chance", agregó.

En resumen, Nolberto Solano rechazó la decisión tomada por los clubes de la Liga 1 de aumentar el cupo de extranjeros a siete en cancha para el 2026.