¡Luto en el deporte! Exseleccionado de Brasil fallece a los 32 años en aeropuerto de Rusia: Clubes lloran su partida

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran conmoción ha causado en el mundo del deporte la intempestiva partida de un futbolista profesionald de Brasil a los 32 años de edad en las inmediaciones de un aeropuerto en Rusia.

Fallece exseleccionado brasileño en Rusia

El futsal mundial llora el deceso del futbolista profesional Alex Felipe a los 32 años suscitada ayer martes 6 de enero, de acuerdo a lo informado por la Federación Rusa de Fútbol (RFU) mediante su canal de Telegram.

De acuerdo al portal ruso Championat y al periodista español Gustavo Muñana, el exjugador del Inter Movistar y quien hasta antes de su muerte defendía los colores del club Norilsk Nickel perdió el conocimiento y se desmayó cuando disponía a embarcar en un vuelo hacia Moscú.

Pese a que el deportista carioca recibió atención médica de manera inmediata y se recurrió a un desfibrilador, lamentablemente no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento. Vale indicar que él se encontraba en el terminal aéreo junto a su equipo.

Por su parte la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) recurrió a sus redes sociales para compartir la trágica noticia con un sentido mensaje extendido a sus seres queridos y allegados.

"Lamentamos profundamente el repentino fallecimiento de Alex Felipe, de 32 años, campeón de la UEFA Futsal Champions League 2018/19. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento", se lee en una publicación de su cuenta oficial de X.

We are deeply saddened by the sudden passing of Alex Felipe, 32, a 2018/19 UEFA Futsal Champions League winner.



Our thoughts and heartfelt condolences are with his family, friends and teammates at this difficult time. pic.twitter.com/NUgE7mB4bY — UEFA (@UEFA) January 7, 2026

Un nombre que marcó época en el futsal

Alex Felipe se formó en las divsiones menores del destacado club Corinthians. Logró consolidarse como uno de los brasileños más destacados del futsal internacional. Al respecto, hay que indicar que tuvo dos etapas profesionales con el cuadro paulista, en el que conquistó la Liga Paulista en el año 2018.

Posteriormente, su carrera dio un salto internacional en España en donde se unió a Inter Movistar con el que logró alzarse con el trofeo de la Primera División y la Copa del Rey en 2015. También formaba parte de la selección brasileña de fútbol sala.

Después, se unió a las filas del Sporting de Lisboa en la temporada 2018-2019 y la 2019-2020, ayudando al equipo dirigido por Nuno Dias a conquistar la primera Liga de Campeones de futsal de su historia. Vistiendo la camiseta de 'los leones' anotó 35 goles en 67 partidos logrando además una Supercopa y dos Copas de Portugal.

El Corinthians expresó su pesar recordando el vínculo formativo y profesional que tuvo con el jugador. Por su parte, el Sporting de Portugal lamentó la pérdida de uno de los integrantes del equipo que hizo historia en Europa.

Como vemos, la inesperada muerte, en un aeropuerto de Moscú, del futbolista brasileño Alex Felipe generó gran conmoción en el futsal internacional