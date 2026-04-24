Lo sufre el mundo del tenis: Carlos Alcaraz no disputará el ATP de Roma y Roland Garros por lesión

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Malas noticias para los amantes del tenis, el tenista español Carlos Alcaraz confirmó que no será parte del ATP Masters 1000 de Roma ni tampoco podrá defender su bicampeonato logrado en Roland Garros.

Como se recuerda, el último 15 de abril, a través de un conferencia de prensa, el murciano de 22 años anunció su retiro del Barcelona Open debido a una lesión en la muñeca derecha, la cual sintió en el enfrentamiento que tuvo con el finlandés Otto Virtanen.

A la espera para volver a ser el N.º 1 del ATP

Mediante un sentido mensaje a través de sus redes sociales oficiales, "Charly" dio el anuncio no esperado no solo por sus fans, sino también por el mundo del tenis, su vuelta las canchas deberá hacerse esperar por al menos por todo mayo.

Según indicó, los resultados de las pruebas realizadas este viernes 24 de abril le ha hecho decidir tanto a él como a su equipo, que "lo más prudente es ser cautos" y, en tal sentido, lo mejor en este momento es hacer una pausa a su carrera y no participar en las competiciones a desarrollarse en tierras italianas y francesas.

"Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", indicó acompañado de una foto con su inseparable raqueta.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de... pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Alcaraz actualmente es número 2 del Ranking de la ATP con 12 960 puntos oficiales con 18 torneos jugados en el 2026; mientras que, el italiano Jannik Sinner encabeza la nómina con 13 350 puntos, en 20 torneo disputados en el año.

Con su ausencia en ambos torneos, el ibérico pierde 3 000 puntos, situación que puede ser aprovechada por el actual número 1 para sacar más ventaja o que el propio Alexander Zverev (3 en el ranking) se le acerquen en la tabla.

¿Cuándo se juegan el ATP de Roma y Roland Garros?

De acuerdo con el cronograma oficial de la ATP, el torneo en Roma está previsto a disputarse desde el martes 28 de abril hasta el domingo 17 de mayo, siendo el actual campeón defensor el propio Carlos Alcaraz.

Seguidamente, el segundo Grand Slam de la temporada tenística, el Roland Garros, se jugará entre el lunes 18 de mayo y el domingo 7 de junio. Con la confirmada ausencia de Alcaraz, Jannik Sinner se asoma como el principal candidato para llevarse "la ensaladera" por primera vez en su carrera.

Vale mencionar que, la edición Roland Garros se podrá seguir en vivo en el Perú por los canales ESPN y Disney+ Plan Premium. La pista central Philippe-Chatrier promete traer unos verdaderos partidazos.

La ausencia de Carlos Alcaraz se hará sentir en la presente edición de dos de los principales torneos del circuito de la ATP.