Diego Armando Maradona y Pelé serán homenajeados por la FIFA en la apertura del Mundial 2026

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo horas del inicio del Mundial 2026, en la ceremonia inaugural de México la FIFA le rendirá homenaje a dos astros del fútbol mundial: Diego Maradona y Pelé. Ambos ídolos de Argentina y Brasil se consagraron campeón en el Estadio Azteca en 1986 y 1970, respectivamente.

Maradona será homenajeado en el mítico estadio Azteca

Cabe mencionar que el reconocimiento a las leyendas del deporte rey será este jueves, 11 de junio, en la primera ceremonia inaugural que será en tierra mexicana y que comenzará las 12:30 p.m., la fiesta que dará inicio formalmente a la Copa del Mundo 2026.

El homenaje al ex capitán de la selección argentina, fallecido en 2020, se llevará a cabo en el mismo estadio donde lideró la conquista del Mundial de 1986 y donde convirtió dos de los goles más emblemáticos de la historia de los mundiales ante Inglaterra.

La ceremonia desarrollada en Ciudad de México buscará reforzar el vínculo entre el estadio Azteca y los grandes momentos del fútbol internacional. En ese contexto, la figura de Maradona ocupará un lugar central dentro del espectáculo inaugural.

De acuerdo con la información difundida, la FIFA preparará un segmento especial dedicado a su legado, en una jornada que marcará el inicio del torneo con 48 selecciones y 104 partidos.

Este tributo evocará su actuación en 1986, cuando la Albiceleste se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia. Asimismo, incluirá referencias directas a los momentos más icónicos del recordado futbolista en el certamen, entre ellos los goles a Inglaterra en cuartos de final, que quedaron en la memoria como parte de la historia del fútbol.

🤩En la ceremonia inaugural del Mundial 2026, se rendirá homenaje a dos leyendas eternas del fútbol: Pelé y Diego Maradona, futbolistas que levantaron la Copa del Mundo en el mítico Estadio Azteca. ⚽🏆✨ pic.twitter.com/4vL04Wg1rd — Deportes teleSUR (@DeportesTeleSUR) June 10, 2026

'O Rei' Pelé y el recuerdo de Brasil 1970

Cabe señalar que, el homenaje al 'Pelusa' no será el único porque para amenizar más aún el inicio de la cita mundialista, la FIFA también rendirá tributo a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, la primera en conquistar tres títulos mundiales.

A diferencia de otras ediciones, esta será la primera ceremonia inaugural sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en 2022. En su lugar, la representación de aquel equipo estará a cargo del ex mediocampista Roberto Rivellino.

El reconocimiento incluirá también a otras figuras históricas del fútbol mundial, en un repaso por una de las finales más recordadas, en la que Brasil venció a la escuadra italiana por 4-1.

Como vemos, dos de los mejores jugadores de la historia, Diego Armando Maradona y Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' serán homenajeados por la FIFA en la apertura del Mundial 2026 que se realizará en el Estadio Azteca este jueves, 11 de junio.