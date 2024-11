Luis Aguiar recuerda fatídico 2020 con Alianza y arremete contra el Fondo Blanquiazul: "Una vergüenza lo que hicieron"

Luis Aguiar supo meterse en el corazón de los hinchas de Alianza Lima gracias a las importantes actuaciones que regaló en la temporada 2017 donde ayudó al equipo a levantar el título nacional luego de 10 años. Sin embargo, el 2020 fue un año muy distinto para el volante ya que pegó la vuelta en medio de una gran expectativa, pero fue dejado de lado meses después tras la llegada de Mario Salas.

Cuatro años después, el 'canario' se pronunció sobre lo que fue aquel fatídico año donde el equipo de La Victoria terminó descendiendo a segunda división. El mediocampista criticó duramente la injerencia del Fondo Blanquiazul en los temas futbolísticos desde aquella vez hasta la actualidad.

En charla con TV Perú, Luis Aguiar recordó con cariño a los hinchas de Alianza Lima por el cariño que le brindaron por lo hecho en el 2017. Sin embargo, criticó duramente a este grupo de empresarios que ahora son los máximos accionistas del club blanquiazul.

"Los hinchas son gente que me apoyó, me ha querido y saben que yo nunca he mentido con lo que he dicho. El 2017 tuvo momentos muy bonitos, pero todo lo que vino después fue un desastre. Más allá que se jugaron finales, hubo cosas que estando nosotros no pasaban. Hicieron las cosas muy mal. Después del año que tuve, no fueron capaces de llamarme para absolutamente nada. El 2020 me dolió porque fue un desastre total de principio a fin. Fue una vergüenza lo que hicieron con el club", indicó.